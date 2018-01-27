فیلم های چهارمین جشنواره فجر در خراسان جنوبی اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی زمزم ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در دهه فجر امسال حدود ۱۳۳ برنامه شاخص را برگزار می کند.

وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر از سوی کمیته فرهنگی و هنری، عنوان کرد: چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر استان امسال نیز همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه فیلم های این جشنواره از ۱۴ بهمن تا ۲۳ بهمن ماه در سالن سینما بهمن اکران می شود، افزود: ۱۲ فیلم برگزیده بخش مسابقه و سودای سیمرغ در این ایام اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه پنج فیلم ویژه کودکان و نوجوانان نیز در شیفت صبح به صورت رایگان برای دانش آموزان اکران خواهد شد، گفت: جشنواره شعر فجر نیز که به صورت همه ساله در ایام دهه فجر برگزار شده امسال نیز با حضور شاعران برجسته استانی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به میزبانی شهرستان خوسف برگزار خواهد شد.

زمزم با اشاره به اینکه تا کنون ۵۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر فجر ارسال شده است، بیان کرد: بزرگداشت حماسه هفتم بهمن ماه نیز توسط حوزه هنری استان در سالن سینما بهمن شهرستان بیرجند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مسابقه شور حضور همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری مراسم محفل انس با قرآن، مسابقه کتابخوانی ویژه اصحاب رسانه، برگزاری شب شعر در تمامی شهرستان ها و نمایشگاه کتاب و آثار هنرهای تجسمی از دیگر برنامه های کمیته فرهنگی و هنری در طول ایام دهه فجر خواهد بود.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اردویی جهادی به مقصد درح از ۲۴ بهمن ماه لغایت ۲۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد، افزود: بالغ بر ۳۵۰ برنامه فرهنگی و هنری ذیل این کمیته در ایام دهه فجر امسال برگزار می شود.