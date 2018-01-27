رسول خادم خواستار انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه ارسالی رئیس فدراسیون کشتی به اعضای شورای فنی تیم های ملی به شرح زیر است:

«احتراماً، همانطور که مستحضر هستید پیرو تصمیم شورای محترم فنی تیم های ملی کشتی آزاد، در جلسه مورخ دهم دیماه ٩٦ مقرر گردید بنا به تجربیات مختصر اینجانب در جایگاه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور (در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی)، تا زمان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی (مرحله نهایی)، بمنظور کمک به حفظ شرایط فنی تیم ملی مذکور و نیز ایجاد فرصت برای ادامه ارزیابی و انتخاب سرمربی واجد شرایط ، مسئولیت فنی تیم، برعهده اینجانب باشد. با توجه به اینکه گویا تعداد قابل توجهی از مربیان محترم و شناخته شده در جامعه کشتی، علاقمند به حضور در این سمت و پذیرش مسئولیت سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور هستند، ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به انتخاب مربی واجد شرایط که بتواند بار سنگین مسئولیت مذکور را بر عهده گرفته، اقدام شود.

بدیهی است همانگونه که تصمیمات انتخاذ شده در خصوص تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون، در چارچوب ضوابط مندرج در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، با اولویت نتایج حاصله در انتخابی تیم ملی و در نهایت جمع بندی نظرات اعضای محترم شورای فنی محقق گردیده و به لطف خدا، نتایج نسبی نیز به همراه داشته است، سرمربی واجد شرایط و منتخب باید در تعامل با اعضای محترم شورای فنی و ضوابط جاری فرایند مذکور، مسئولیت یاد شده را برعهده گرفته و با اعتقاد به کارکرد برتر خرد جمعی نسبت به نظرات شخصی و سلیقه ای خویش، در حوزه فنی تیم ملی یادشده، عمل نماید.

از اینرو با عنایت به آگاهی کامل اعضای محترم شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، که همگی از بزرگان و پیشکسوتان ارزشمند کشتی کشور محسوب می شوند، از میزان توانایی و قابلیت های مدیریتی، اخلاقی، روانی و فنی افراد علاقمند به پذیرش این مسئولیت، تقاضا دارد، هرچه سریعتر، نسبت به معرفی مربیان واجد شرایط جهت بررسی در شورا ، و ارائه همفکری و مشاوره مضاعف در این خصوص در جلسات مربوطه، اقدامات شایسته را مبذول دارند.

لازم به توضیح می داند اینجانب تا زمان تصمیم گیری شورای محترم فنی، نسبت به پیگیری امور فنی تیم ملی کشتی ازاد بزرگسالان ایران، در حد توان اهتمام خواهم ورزید.»