به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعتی ایجاد شده که در مناطقی که تقاضا برای فعالیت صنعتی هست در حوزه صنایع عمدتا کوچک زیرساخت ها را در فضایی ایجاد کند تا هزینه هایی از این طریق صرفه جویی و از پراکندگی این صنایع خودداری کنند.

وی با اشاره به افزایش یک باره تعداد شهرک های صنعتی در دهه ۸۰ ادامه داد: اصلا از روز اول ایجاد برخی شهرک ها اشتباه بوده چون قرار نیست همه جا صنعتی باشد؛ به هر حال باید به آمایش سرزمینی و خیلی طرح های دیگر توجه داشت تا بدانیم همه جا نباید شهرک صنعتی تأسیس شود.

حاجتی با انتقاد از فراهم شدن زیرساخت در برخی شهرک ها که حتی علاقه ای برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد، گفت: متأسفانه ما وارث یک سری شهرک های صنعتی تعیین شده، مصوب و دارای سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های آنها هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تأکید بر لزوم ایجاد نشدن شهرک های صنعتی و بی ارتباط بودن متقاضی نداشتن برخی از شهرک های صنعتی با مباحث مدیریتی گفت: یک چرخه معیوب شکل گرفت و مسئولان ذیربط نیز به منظور وساطت با سیستم بانکی برای واحدهایی که در یک مقیاس ضعیف شکل گرفته اند و امروز مقروض شده اند در ستاد تسهیلات چانه زنی کنند.

حاجتی با تأکید بر اینکه واحدهای جدید را باید توان سنجی کرد، ادامه داد: بدون توان سنجی نباید به واحدهای ضعیف موجود اضافه کرد تا تبعا سرمایه گذاری های بی نتیجه نیز برای شهرک های صنعتی بدون تقاضا انجام نشود.

وی با اشاره به اینکه باید کمیته ای شکل بگیرد تا مسائل زیرساختی شهرک ها را با سرعت پیگیری کند، اضافه کرد: در ارتباط با مجوز زیست محیطی شهرک صنعتی شماره پنج اهواز نیز باید یک فکر اساسی داشت و چون مجموعه ای از طرح ها برای آن درنظر گرفته شده باید ذیل کارگروه آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: بعضا شاهد این هستیم که برخی کارگروه ها با جدیت دنبال نمی شود و در نتیجه به جای اینکه از انسجام در نظام برنامه ریزی برخوردار باشیم به جلسات موردی بپذیریم که گاها از نظر قانون گذار جایگاه قانونی برای اجرا ندارد.

حاجتی افزود: نمی دانم چه اصراری است وقتی کارگروه تمام نیازها را برطرف می کند، مدیران به دنبال کارگروه ها و جلسات موازی بدون جایگاه قانونی باشند. همچنین در نهایت باعث کاهش عملکرد مدیریتی در زمینه عدم تشکیل جلسات کارگروه می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۸ جلسه شورای برنامه ریزی برگزار شد، گفت: این جلسات ۸۵ مصوبه داشته و ۸۲ مورد اجرا و سه مورد دیگر هم در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات فوق با اکثریت آرا مصوب و در عین حال پتروشیمی ایذه هم مصوبه بازبینی شده در کارگروه آمایش بود که در این جلسه به رأی گذاشته شد؛ طرح پتروشیمی نیز با اکثریت آرا مصوب شد.

