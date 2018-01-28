فضل الله عمرانی نویسنده و کارگردان نمایش «آواز ماهی ها در مرداب» از بندر دیر که در بخش مسابقه تئاتر ایران (ب) در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه رفت درباره هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که اسامی آثار انتخاب شده برای جشنواره تئاتر فجر اعلام شد دبیرخانه با ما کاملا در تماس بود و هماهنگی های لازم را انجام می داد. تالار حافظ نیز به عنوان سالنی که در آن اثرمان را اجرا کردیم، قبل و در حین و بعد از اجرا همکاری بسیاری خوبی داشت.

وی کمک هزینه پرداخت شده را نسبت به سال های قبل کمتر دانست و یادآور شد: گروه های تهرانی با توجه به اینکه هزینه جابجایی ندارند مبلغ کمک هزینه را صرف بازیگران و عوامل کار می کنند ولی برای گروه های شهرستانی بخش اعظم کمک هزینه و حتی بیشتر از آن صرف ایاب و ذهاب و جابجایی دکور می شود.

عمرانی ادامه داد: فعلا مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه به ما پرداخت شده است و هنوز قطعی نیست که آیا مبلغ دیگری به ما پرداخت می شود یا نه و مبلغ کلی کمک هزینه در نظر گرفته شده، چقدر است.

کارگردان نمایش «آواز ماهی ها در مرداب» درباره تقسیم بندی انجام شده در بخش رقابتی این دوره از جشنواره تئاتر فجر، اظهار کرد: معتقدم قصد آقای فرهاد مهندس پور به عنوان دبیر جشنواره از این تقسیم بندی، بهای بیشتر دادن به کارگردان های جوان و گروه های تئاتر شهرستان ها بوده است. در جشن گفتگوی تئاتر ایران به گونه ای عمل شده است که از هر استان یک نماینده در جشنواره حضور داشته باشد که این تقسیم بندی به نظر من به کارگردان های جوان و تازه کار انگیزه بیشتری می دهد.

این هنرمند تئاتر مقیم بندر دیر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نمایش «آواز ماهی ها در مرداب» را در این بندر و همچنین شهر بوشهر در قالب اجرای عمومی به صحنه برده بود، متذکر شد: یکی از معضلاتی که گریبان تئاتر شهرستان ها را گرفته است بحث خصوصی سازی و تئاتر خصوصی است که دولت در این خصوص هیچ فکری نداشته است. بعد از سال ها زجری که هنرمندان تئاتر بندر دیر متحمل شدیم سالنی اختصاصی برای تئاتر در این بندر احداث ولی به بخش خصوصی واگذار شد.

عمرانی افزود: شاید در تهران و شهرهای بزرگ به دلیل وضع معیشتی مردم، گروه ها برای اجرا در سالن های خصوصی با مشکل خاصی مواجه نشوند و فروش بلیت و توانایی مخاطبان برای خرید بلیت ها باعث شود که گروه متضرر نشود ولی در شهرستان ها شرایط معیشتی مردم به شکلی نیست که بتوانند از پس خرید بلیت آثار تئاتری بربیایند.

وی تأکید کرد: دولت از وقتی بحث تئاتر خصوصی و واگذاری مکان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش های خصوصی را اجرایی کرده است هیچ بسته حمایتی از گروه های تئاتر شهرستان ها ندارد. وقتی سالن تئاتر به بخش خصوصی واگذار شده است، سالن برای تأمین هزینه های خود حتی برای تمرین هم از گروه ها مبلغی را دریافت می کند و این در حالی است که به دلیل نبودن توانایی خرید بلیت و در نتیجه فروش ناچیز آثار تئاتری، گروه ها متضرر می شوند.

کارگردان نمایش «آواز ماهی ها در مرداب» در پایان تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، ما گروه های تئاتری فعال در شهرستان های مختلف از جمله بندر دیر با مشکلاتی غیرقابل جبران مواجه می شویم.

نمایش «آواز ماهی ها در مرداب» با حضور زیبا دریاسفر، قحطبه فخرایی، ندا بداغی، معصومه اندیشه خوش، روح الله فرهنگ دوست، فاطمه پولادخای، فاطمه حسین پور، فاطمه کنگانی، فاطمه سحولی و نسترن محسنی روز دوشنه ۲ بهمن در تالار حافظ به صحنه رفت.