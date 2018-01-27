عبدالله رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیش از۷۰۰ تن میگوی پرورشی از ۲۸۰ هکتار از مزارعه پرورش میگو شهرستان سیریک با اشتغالزایی ۲۱۰ نفر برداشت شده است.

رئیسی گفت: کراپ دوم برداشت میگو پرورشی از مزارعه پرورش میگو سیریک از اوایل دی ماه شروع و تا ۱۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت. میگو برداشت شده از نوع وانامی بوده که بعد از برداشت روانه بازار مصرف شد.

رئیس شیلاتسیریک اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد میگوهای برداشت شده پس از بسته بندی به کشور چین و کشورهای جنوب شرق آسیا و حاشیه حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی افزود: در این طرح بیش از ۱۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

وی یادآور شد: با تکمیل ظرفیت سایت پرورش میگو در سال آینده بیش از ۱۲۰ هکتار به ظرفیت تولید پرورش میگو شهرستان افزایش خواهد داشت.

رئیس شیلات سیریک تصریح کرد: برداشت میگوی پرورشی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته که مهمترین علت افزایش برداشت را افزایش سطح زیر کشت و رها سازی به موقع لارو میگو در استخرها دانست.

رئیسی خاطرنشان کرد: ۲ سال گذشته فعالیت سایت پرورش میگو شهرستان با واگذاری تسهیلات ۵۵۰ میلون تومانی در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی آغاز شد.