به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در جلسه‌ای با حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت طرح تحول نظام سلامت پرداخت و خواستار حمایت نمایندگان در تخصیص اعتبارات لازم به این طرح مهم شد.

ابوالفضل ایرانی خواه در این جلسه گفت: طرح تحول نظام سلامت ثمرات اعجاز گونه‌ای در جهت رفع مشکلات پیچیده حوزه بهداشت و سلامت کشور به بار آورد به طوری که از مراحل آغازین آن موجب خوشحالی و امید مردم و نیز تأیید و خرسندی مقام معظم رهبری شد.

وی بیان داشت: برای ادامه اجرای این طرح نیازمند حمایت نمایندگان و همچنین تأمین منابع پایدار بوده که در این زمینه خواستار حمایت شایسته از سوی از نمایندگان محترم مجلس هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ادامه دار بودن طرح تحول نظام سلامت، گفت: طرح سلامت بسیار مفید و خوب است و نباید رها شود و باید در راستای حفظ و تقویت و اصلاح آن کوشید.

حجت الاسلام ذوالنوری گفت: در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به طور جد دنبال کارها هستیم و چانه زنی در خصوص مسائل بهداشت ودرمان و همچنین بودجه استانی خواهیم داشت، بند واو و کارانه را هم که اشاره کردید که عقب افتاده، پیگیر هستیم.