به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که آمریکا باید از شهر منبج سوریه خارج شود.

وی اعلام کرد: آمریکا باید از منبج سوریه فورا عقب نشینی کند.

وزیر خارجه ترکیه گفت: آمریکا باید اقدامات ملموسی برای پایان دادن به حمایت کُردها در سوریه به عمل آورد و حرف زدن به تنهایی کافی نیست.

شایان ذکر است که قبلا «ابراهیم کالن» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا بر لزوم توقف تسلیح یگان های مدافع خلق و اتحاد دموکرات کردهای سوریه تأکید کردند.

کالن و مک مستر امروز در گفتگویی تلفنی بر لزوم توقف تسلیح گروه های مسلح کُرد سوری و رسیدن به تفاهمی برای هماهنگی میان واشنگتن و آنکارا تأکید کرده اند.

بر اساس این خبر سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این گفتگوی تلفنی اعلام کرده آمریکا باید نگرانی های مشروع ترکیه را در نظر داشته باشد و با هماهنگی نزدیک از ایجاد شدن سوء تفاهم جلوگیری کند.