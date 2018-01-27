به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که آمریکا باید از شهر منبج سوریه خارج شود.
وی اعلام کرد: آمریکا باید از منبج سوریه فورا عقب نشینی کند.
وزیر خارجه ترکیه گفت: آمریکا باید اقدامات ملموسی برای پایان دادن به حمایت کُردها در سوریه به عمل آورد و حرف زدن به تنهایی کافی نیست.
شایان ذکر است که قبلا «ابراهیم کالن» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا بر لزوم توقف تسلیح یگان های مدافع خلق و اتحاد دموکرات کردهای سوریه تأکید کردند.
کالن و مک مستر امروز در گفتگویی تلفنی بر لزوم توقف تسلیح گروه های مسلح کُرد سوری و رسیدن به تفاهمی برای هماهنگی میان واشنگتن و آنکارا تأکید کرده اند.
بر اساس این خبر سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این گفتگوی تلفنی اعلام کرده آمریکا باید نگرانی های مشروع ترکیه را در نظر داشته باشد و با هماهنگی نزدیک از ایجاد شدن سوء تفاهم جلوگیری کند.
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