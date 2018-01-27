به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل استاندار استان زنجان، داود کارگرزاده از آغاز عملیات پلمب گذاری وسایل سنجش و توزین سبک (ترازوها و باسکول‌های مورد استفاده در صنوف) خبر داد و گفت: پلمب گذاری در سه حیطه برای ترازوهای تولید داخل دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و ترازوهای وارداتی در مبادی ورودی گمرکات و نیز ترازوها و باسکول‌های مورداستفاده در صنوف که در آزمون دوره‌ای، صحت عملکرد آن‌ها، تأیید شده است و دارای برچسب صحت عملکرد هستند انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف از این طرح شناسایی و علامتگذاری ترازوها و باسکول‌های قانونی، از ترازوها و باسکول‌های غیرقانونی، با یک شناسه ملی ۱۰ رقمی است.

کارگر زاده خاطرنشان کرد: این طرح از بهمن‌ماه سال جاری و در سطح استان زنجان به مرحله اجرا درمی‌آید و از کلیه دارندگان وسایل سنجش و توزین سبک و ترازوها و باسکول‌ها درخواست می‌شود ضمن همکاری با بازرسان اداره کل استاندارد در فرآیند پلمب گذاری، نسبت به حفظ و نگهداری از پلمب الصاق شده کوشا باشند.

وی به استانداردسازی وسایل بازی در پار ک ها اشاره کرد وافزود: بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به لزوم امکان ردیابی گواهینامه‌ها و تائیدیه های صادره آسانسور توسط مالکان و بهره‌برداران آسانسور، اطلاع از آخرین وضعیت آسانسورها در سراسر کشور و ایجاد بستر مناسب در انجام بازرسی ادواری سالیانه آنها، مقرر است طرح نصب پلاک شناسه ملی ۱۰ رقمی آسانسور در کابین از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان زنجان تصریح کرد: بر مبنای تاریخ ثبت درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور لازم‌الاجرا بوده و صدور گواهینامه و تأییدیه بازرسی آسانسور منوط به نصب این پلاک در داخل کابین خواهد بود و نظارت بر اجرای آن بر عهده شرکت‌های بازرسی فنی آسانسور است.

کار گر زاده تصریح کرد: مسئولیت حفظ و نگهداری از پلاک ظرفیت و پلاک شناسه ملی آسانسور در طول اجرای این قرارداد بر عهده " شرکت سرویس و نگهدار" است.

وی افزود: همچنین شرکت سرویس و نگهدار، موظف است در صورت مخدوش شدن و یا برداشته شدن این پلاک‌ها در طول اجرای قرارداد نسبت به نصب مجدد آنها در کابین اقدام نماید.

مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان استاندارد استان در راستای عمل به وظایف خود در بحث ترویج فرهنگ استاندارد اقدامات قابل‌توجهی را تاکنون انجام داده است گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، دیوار نویسی در مدارس و خیابان‌ها و آموزش دانش‌آموزان ازجمله اقداماتی است که در این راستا انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی از کالاهای استانداردنقش بسزایی در استانداردسازی کالاها دارد گفت: این امر باعث می‌شود واحد تولیدی ملزم به تولید کالای استاندارد باشد.