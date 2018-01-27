به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی به همراه حسن خلیل آبادی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران و سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰ از توقفگاه اتوبوس رانی منطقه، کارخانه آجرنسوز، کارخانه سیمان تهران، محل تفکیک پسماند و کانال های آب جاری در این منطقه بازدید کرد.

وی سپس درباره این بازدید اظهار کرد: امروز در منطقه ۲۰ ما به مسائل مربوط به آب، خاک و هوا به مناسبت هفته هوای پاک پرداختیم؛ به دلیل اینکه برخی نقاط در این منطقه شرایط ویژه ای که برای آنها پیش می آید آلودگی بیشتری نسبت به بقیه نقاط دارند.

مسجدجامعی ادامه داد: ری هم از این موارد بود و منشا این آلودگی ها را در این تهرانگردی مورد بررسی قرار دادیم. در منطقه ۲۰ توقفگاه بزرگ اتوبوسرانی در داخل شهر و در نزدیکی محل سکونت شهروندان بود؛ این اتوبوس ها گازوئیلی هستند و برای اینکه به ویژه در فصل سرما گرم شوند در همان محل ایستگاه، یک ساعتی ماشین روشن می ماند؛ بخصوص در صبح که این موجب آلودگی هوا می شود.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: کاری که برای جلوگیری از آلودگی این مناطق باید انجام داد، مساله سوخت و فیلترینگ این وسایل نقلیه است که باید اصلاح شود. پیشنهاد دیگر این است که این توقف گاه ها باید حریم و محدوده مشخصی نسبت به اماکن مسکونی یا حساس مانند بیمارستان داشته باشند.

وی سپس با اشاره به بازدید از کارخانه سیمان ری بیان کرد: گزارش هایی از نداشتن فیلترینگ در این کارخانه به دست ما رسیده بود که ما حدود ۲ سال و نیم پیش از این مکان بازدید کردیم که آن بازدید منشا تصمیماتی شده بود که از فیلترینگ استفاده کنند و سازمان محیط زیست هم به صورت آنلاین آلایندگی این کارخانه را نظارت کند.

مسجد جامعی افزود: تمهیدانی اندیشیده شده بود که تا سال آینده حجم آلودگی در این کارخانه کاهش پیدا کند؛ در عین حال مساله فضای سبز پیرامون را پوشش بدهند. بحثی درباره فضای سبز متناسب با آلودگی هایی که کارخانه ایجاد می کند این دقت ویژه ای بود که گروه کارشناسی داشت که در گسترش فضای سبز این رعایت شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: علاوه برا آن سیستم هایی را پیش بینی کرده بودند برای فیلتریک که برخی از آنها فعال بود و برخی دیگر هم در آینده نزدیک فعال می شود.

وی تاکید کرد: گزارش دادند که کارخانه بیست هزار تن روزانه مواد از معادن اطراف به این کارخانه منتقل می شود که این حجم جابجایی و انفجارهایی که برای ریزش کوه آنجا روی می دهد آلودگی هایی دارد که قرار شد راه هایی را پیش بینی کنند.

مسجد جامعی خاطرنشان کرد: گفته می شود برج آزادی و کتابخانه ملی با سیمان این کارخانه ساختمان ساخته شده است اما به قول یکی از اهالی کوه های این منطقه برای استخراج سیمان بیشتر در حال از بین رفتن است. کارخانه هم میزان مصرف سیمان پایتخت را بیشتر از تولید خود می دانست و می گفت اگر این مقداری هم که تولید می شود قطع شود آلودگی ناشی از رفت و آمد خودروهای حمل سیمان از شهرها و کارخانه های دیگر به تهران پابرجا است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران سپس به بازدید از کارخانه آجر نسوز پرداخت و گفت: بخشی دیگر از آلودگی مربوط به کارخانه آجرنسوز است که بر اساس رای بند ۱۰ ماده ۵۵، اینجا باید از دل شهر جابجا شود که برای این انتقال مهلت ۶ ماهه ای خواسته اند و تنها یک سوم از فعالیت شان باقی مانده است.

وی درباره تاریخ این کارخانه گفت: بنا به نقلی که وجود داشت این کارخانه مربوط به سال ۱۳۱۳ است و بارها تعمیر و مرمت شده است اما آلودگی های مربوط به آجرنسوز را در هوای پیرامونی داشتیم.

مسجد جامعی تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که در این تهرانگردی در مسیری کارخانه ها و منابع آلاینده ای را دیدیم که نشان می دهد منشاء ریزگردهایی که ساکنان پایتخت را هرازگاهی آزار می دهد تماما خارج از کشور نیست و منشاء بخش قابل توجهی از آن همین منطقه است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: توجه به آلودگی آب بخش دیگری از این تهرانگردی بود که در باب آب های مصرفی کشاورزی بود که منشاء آن آب های مخلوط به فاضلاب بود و آب هایی که از دیگر قنات ها تامین می شد که روستایی ها شکایت داشتند که در حفاری های مترو، مسیر این قنات ها قطع شده است و میزان آب قنات ها بسیار کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بخشی هم بود کانال هایی که در آب چرخانی برای تصفیه به طرف ورامین می برد و بوی نامطبوعی ایجاد کرده بود. در آب هایی که به طرف ورامین می رفت، آب هایی که مزارع آنجا را آبیاری می کرد و آب های سرخه حصار که از آنجا رد می شد، ما به آلودگی آب برخورد کردیم.

مسجد جامعی سپس به بخش دیگری از این بازدیدها اشاره کرد و توضیح داد: یک بخش دیگر مربوط به تخاله های شهری بود؛ از قدیم جایی را در اطراف تهران در دسترس تر از شهرری نداشته و نداریم که کامیون ها نخاله های ساختمانی را در اطراف ری تخلیه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: قدری پایین تر هم زباله های شهری در یک فضای بزرگی در یکی از گودهایی که ناشی از برداشت خاک برای آجرپزی بوده، خانواده های زیادی هستند که در شغل تفکیک زباله و عموما افغانی و کم سن و سال هستند و روزانه بین بیست هزار تا چهل هزار تومان دریافت می کنند و این کار را انجام می دهند و یک وضعیت قابل ترحم و توجهی در این مکان وجود دارد.

وی ادامه داد: این مکان در پیرامون شهر تهران بود اما کاملا به فضای شهر تهران آسیب می رساند و مناطقی از این دست که از نبود مدیریت واحد شهری رنج می برند و دارای چندین متولی مانند شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و جهاد کشاورزی هستند به نقاطی آسیب رسان برای محیط زیست تهران تبدیل شده اند.

مسجد جامعی سپس به بازدید خود از تخریب اطراف حرم اشاره کرد و گفت: از تخریب اطراف حرم که حدود بیست سال است انجام شده است بازدید کردیم و طبق آماری که شهردار منطقه ارائه داد بیش از چهارصد پلاک مسکونی مانده که باید تخریب شود. در این بیست سال نه اجازه ساخت و ساز داشتند و نه کسی از آنها این ملک را می توانست بخرد. پیش تر هم از این منطقه بازدید داشتیم و این مساله در این منطقه هم منشاء آلودگی های بسیاری از جمله گرد و خاک اطراف حرم شده است.

وی درباره علت تهرانگردی با این موضوع توضیح داد: علت اینکه ما در این تهرانگردی که با موضوع خاص محیط زیستی انتخاب شده بود به شهر ری رفتیم این بود که گزارش هایی که داشتیم میزان آلودگی در شهرری را بالا نشان می داد و ما از این جهت بود که از منطقه بازدید کردیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: آقای خلیل آبادی نماینده شورای شهر که خودشان هم ساکن شهر ری هستند در این تهرانگردی از ابتدا تا انتها حضور فعال داشتند، همچنین شهردار فعلی و سابق منطقه و برخی دیگر از مسئولان شهرری نیز حضور داشتند.

مسجد جامعی بیان کرد: طبق آماری که آقای خلیل آبادی ارائه دادند تعداد روزهای آلوده در شهرری در منطقه بیست از متوسط تهران بالاتر است و این روزهایی که ریزگرد زیاد مطرح است ما به ریزگردهایی رسیدیم که منشاء محلی دارد و از استان های دیگر یا خارج ایران نمی آید و دست کم انتظار می رود برای این ریزگردها که منشاء شهری دارد و حجم آن هم بالاست و مبتلایان به بیماری های ناشی از ریزگردها هم آمار بالایی در این منطقه دارند، چاره ای اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: درباره خاک هم این نکته بود که برای نخستین بار به آن منطقه کاشت برنج صورت گرفته که با اعتراض سازمان محیط زیست مواجه شده که قرار شد بعد از برداشت نخستین محصول، برنج ها مورد آزمایش قرار بگیرند که در صورت آلوده بودن کاشت برنج متوقف شود و برنج ها مورد استفاده قرار نگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: همه این مشکلات دارای راه حل است و با برنامه می توان مشکلات این مناطق از محل جمع آوری زباله تا سایر موارد آلاینده را برطرف کرد اما نکته اول این است که این مناطق و موارد دیده شود؛ چرا که در برخی موارد شاهد هستیم که از اساس این آلودگی ها و آلاینده ها انکار می شود و می گویند در شهر همه چیز خوب است.

مسجد جامعی سپس به بازار کاروانسرای قدیمی شهرری رفت و از آنجا بازدید کرد. او در این بازدید نیز عنوان کرد: از این کاروانسرا پیش از این نیز بازدید به عمل آمده بود. خوشبختانه هم این کاورانسرا و هم میدان کوچک بازسازی شده بود اما هنوز کاربری مناسبی نداشت و بیشتر از آن به عنوان انبار استفاده می شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: کارهایی که در بازار و کاروانسرا شده بود کارهای زیبا و جذابی بود و به آن منطقه یک روحی داده بود.

وی سپس به تکیه هاشم آباد که اخیرا دچار آتش سوزی شده بود، رفت و از آنجا بازدید کرد.

آخرین مقصد احمد مسجد جامعی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران و بازدید از نمایشگاه عکس دانش آموختگان دانشکده خبر با عنوان «تهرآن شهر من» اختصاص داشت. این نمایشگاه با آثار عکاسان سیده سحر هاشمی پور، مهسا حسینی منفرد، زینب سهراب علا، زهرا بهرامیان، هانیه رمضانی، مرجان مرایی، رامونا میریان، محمد سبحان و رضا یوسفی، تا دهم بهمن ماه در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران در خیابان مطهری، دایر است.