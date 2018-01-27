به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، ناصر مقدم سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از آغاز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره استانی فیلم فجر در زنجان از فردا خبر داد و افزود: جشنواره استانی فیلم فجر در زنجان همزمان با تهران، با اکران ١٢ فیلم سینمایی در ایام دهه فجر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌فروش بلیت‌های این جشنواره از فردا هشتم بهمن‌ماه از طریق سینما بهمن زنجان به دو روش اینترنتی(سایت سینما بهمن زنجان) و گیشه‌ای انجام می‌شود، ادامه داد: قیمت بلیت ١٠ هزار تومان تعیین شده و در مراسم افتتاحیه جشنواره که روز شنبه ١٤ بهمن‌ماه در سالن سینما بهمن زنجان برگزار می‌شود، بازیگران مطرح کشوری نیز حضور خواهند داشت.

مقدم اکران فیلم‌های جشنواره استانی فجر در زنجان را در نوبت بعد از ظهر عنوان کرد و افزود: سری فیلم‌های سودای سیمرغ ٢ شامل فیلم امیر به کارگردانی نیما اقلیما، فیلم بمب به کارگردانی پیمان معادی، فیلم به وقت شام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، فیلم جاده قدیم به کارگردانی منیژه حکمت، فیلم چهارراه استانبول به کارگردانی مصطفی کیایی، فیلم خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی، فیلم دارکوب به کارگردانی بهروز شعیبی، فیلم سوءتفاهم به کارگردانی احمدرضا معتمدی، فیلم کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی، ماهورا به کارگردانی حمید زرگرنژاد، فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی و مستند زنانی با گوشواره‌های باروتی به کارگردانی رضا فرهمند است.

مقدم از اکران پنج فیلم ویژه کودک در ایام جشنواره استانی فیلم فجر در زنجان خبر داد و افزود: انیمیشن فیلشاه به کارگردانی هادی محمدیان در بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور دارد.

به گفته وی فیلم‌های کودک، ویژه دانش‌آموزان بوده و در نوبت صبح، ساعت ١٠ اکران می‌شود.

مقدم تاکید کرد: همزمان با اولین روز جشنواره، روز شنبه ١٤ بهمن ماه فیلم قهرمانان کوچک به کارگردانی حسین قناعت، دومین روز جشنواره همزمان با یکشنبه، ١٥ بهمن‌ماه انیمیشن دنیای کیف‌ها به کارگردانی حمید نخعی، سومین روز جشنواره همزمان با دوشنبه، ١٦ بهمن‌ماه انمیشن فیلشاه به کارگردانی هادی محمدیان، چهارمین روز جشنواره همزمان با سه‌شنبه ١٧ بهمن‌ماه فیلم دزد و پری به کارگردانی حسین قناعت و در پنجمین روز جشنواره، همزمان با چهارشنبه ١٨ بهمن ماه نیز فیلم شکلاتی به کارگردانی سهیل موفق برای کودکان به روی پرده می‌رود.