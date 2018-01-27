پارک بانوان در تسوج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر،شهرام اقدم ساعی روز شنبه در همایش پیاده‌روی خانوادگی تسوج که با نام استقبال خورشید برگزار شد با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مدون در رشته های پایه به ویژه پیاده روی، خاطرنشان کرد: با تصویب شورای اسلامی شهر، پارک بانوان و مسیر سلامت در تسوج احداث می شود لذا از همه شهروندان به ویژه زنان جوان تقاضا می کنیم در عرصه ورزش فعال باشند چرا که سستی و کاهلی یک تهدید برای افراد جامعه به ویژه بانوان است.

اقدم ساعی در ادامه از استقبال خوب شهروندان بخش تسوج، خیرین ورزش یار، واحدهای خدماتی و تولیدی اسپانسر که در ترویج فرهنگ ورزش و ترغیب شهروندان به امر ورزش همکاری می کنند تقدیر کرد.

در این همایش همچنین، مسئول کمیته ورزش و جوانان دهه فجر شبستر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته 70 برنامه متنوع ورزشی در طول دهه فجر برگزار می گردد.

حسن دهقان همچنین آمادگی این اداره را برای برگزاری یک همایش پیاده‌روی همگانی در تسوج با امکان پخش مستقیم از صدا و سیمای مرکز استان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه: هیئت ورزش‌های همگانی به دنبال نهادینه کردن ورزش همگانی است گفت: بخشی از این امر با تعامل مثبت اداره‌ها و نهادها در راستای برگزاری منظم برنامه های ورزشی محقق می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شبستر گفت: در حال حاضر کمیته‌های مختلفی برای برگزاری پیاده‌روی های خانوادگی برای ایجاد نشاط در جامعه با محوریت شورای اسلامی شهر و شهرداری های منطقه برگزار می گردد .

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شبستر، با اشاره به جایگاه این شهرستان در حوزه ورزش در سطح استان اظهار داشت: رشد و توسعه ورزش در شهرستان‌ مستلزم حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی است و باید تلاش کنیم تا با حفظ جایگاه این شهرستان و نگاه‌های حمایتی، در جهت جذب اعتبارات با بخش خصوصی وارد تعامل شده و از منابع عمومی نیز بهره بگیریم.