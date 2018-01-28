بازیکن کامرونی در تست پزشکی استقلال نمره قبولی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هرمان اکولا مهاجم مورد نظر شفر که از لیگ چین برای پیوستن به استقلال به تهران آمده بود، امروز در کلینیک فیزیوتراپی آبی پوشان حضور یافت تا در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت کند.

این بازیکن تمام تست‌های مربوطه را با موفقیت پشت سر گذاشت و دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال نامه سلامت او را آماده ارسال به باشگاه کرد

. تنها مورد منفی در خصوص این بازیکن چند کیلو اضافه وزن است که در صورت عقد قرارداد نهایی با آبی پوشان باید تحت یک دوره بدنسازی ویژه قرار گیرد.

این بازیکن در سه فصل اخیر که در لیگ چین ۴۳ گل به ثمر رسانده است و استقلالی‌ها امیدوارند بتوانند با این بازیکن بر قدرت تهاجمی شان اضافه کنند.