ناصر بابایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات تجهیز درمانگاه تخصصی پلدختر آغاز شده و بزودی این درمانگاه آماده خدمات رسانی به مردم خواهد بود.

وی افزود: نصب تجهیزات این درمانگاه حدود یک هفته به طول می انجامد و در ایام دهه فجر با حضور مسئولان استان و شهرستان درمانگاه تخصصی پلدختر به بهره برداری می رسد.

بابایی به حمایت های ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ساخت و تجهیز درمانگاه تخصصی پلدختر اشاره و از زحمات و تلاش های نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در بهره برداری این درمانگاه تخصصی تشکر کرد.