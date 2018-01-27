به گزارش خبرگزاری مهر، در کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه فرماندهان و روسای ارشد پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین اعلام شد که نقشه شبکه راههای اضطراری تهران که در قالب پروژه ای مشترک با سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) طی سال های ۹۱ تا ۹۴ تهیه شده مشخص ساخته کدام معابر و شریان های حیاتی باید در زمان وقوع حوادث و سوانح به ویژه زلزله در اولویت بازگشایی قرار گیرد و صرفا در اختیار خودروهای امدادی و عملیاتی باشد، تا به این ترتیب خللی در فرآیند امداد و نجات رخ ندهد. این مسیرها همچنین در اولویت مقاوم سازی قرار دارد.

احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سخنانی در جمع فرماندهان و روسای پلیس راهور به لزوم برخورداری از مسیرهای اضطراری و بازگشایی سریع شریان های کلیدی و اصلی در زمان های وقوع حوادث و سوانح اشاره کرد و گفت: بر اساس یک مطالعه انجام شده با سناریو فرضی وقوع زلزله ای شدید در تهران، در صورت انسداد معابر و فراهم نبودن امکان انتقال مجروحان به مراکز درمانی، جان ۱۰۰ هزار مجروح با حال وخیم به خطر می افتد و به این ترتیب آمار تلفات افزایش می یابد.

وی گفت: بر همین اساس یکی از پروژه های ۱۵ گانه اولویت دار پیشنهاد شده در طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران که اوایل دهه ۸۰ تهیه شده است، «توسعه و ارتقاء سیستم حمل و نقل اضطراری» بود که طی ۳ سال مطالعه تهیه و در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت و طی آن علاوه بر مقاوم سازی پل ها و اجزای این معابر، بازگشایی و اعمال محدودیت های دسترسی باید از سوی پلیس راهور مد نظر قرار گیرد تا وقفه ای در عملیات امداد و نجات و جابجایی امداد گران و انتقال مجروحان به مراکز درمانی رخ ندهد.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران، با اشاره به نقش خطیر کارگروه حمل و نقل و ترافیک به عنوان یکی از کارگروه های ۱۴ گانه شورای هماهنگی مدیریت بحران درتامین بازگشایی معابر بر اساس اولویت های ترسیم شده گفت: به هر حال تهران یکی از ۱۰ کلان شهر جهان با مخاطره بالای وقوع سوانح طبیعی است و باید تمامی نهادها و دستگاه های مدیریت شهری نسبت به افزایش آمادگی و ارتقای توان پیشگیری عمل نمایند.

شریان های حیاتی و کمبود تجهیزات را تشدید کننده مخاطره لرزه خیزی پایتخت توصیف کرد و گفت: در چنین شرایطی زیر ۱۰ درصد مردم تهران از آمادگی در برابر زلزله برخوردارند و آموزش های ارائه شده ناکافی و یا فاقد اثربخشی لازم است.

در ادامه سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سخنانی بازگشایی معابر در زمان وقوع زلزله را حیاتی توصیف کرد و گفت: به طور قطع میزان تلفات و خسارات در حوادث و سوانح در صورت مسدود بودن مسیرهای دسترسی امدادگران افزایش می یابد. لذا باید از یک سو زیرساخت های مناسب اعم از معابر ایمن احداث شود و از سوی دیگر باید شیوه های مدیریت بازگشایی معابر با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها اجرا شود.

وی با اشاره به وجود ۴ میلیون خودرو و ۳ میلیون موتورسیکلت در تهران گفت: ترافیک تهران به جایی رسیده است که لحظه ای از آن نمی توان غافل شد.

وی تاکید کرد که پلیس راهور باید با برگزاری مستمر مانور و تمرین میزان آمادگی خود را برای مواجهه با شرایط بحران های ناشی از حوادث و سوانح افزایش دهد و از سوی دیگر باید معابر اضطراری و حیاتی از قبل به خوبی شناسایی شوند.

در این کارگاه آموزشی همچنین فاطمه صالح، محسن نادی و حیدر کلهری معاونان پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آمادگی، مقابله و پدافند غیر عامل و آموزش و مشارکت های مردمی با ارائه گزارش های مصور به ترتیب به جزئیات مطالعات شبکه راههای اضطراری، تشریح تاریخچه و ساختار شکل گیری مدیریت بحران در کشور و تهران و طرح تهیه نقشه تخلیه امن و اسکان اضطراری شهروندان پرداختند.