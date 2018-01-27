آماده باش نیرورهای خدمات شهری و شناسایی نقاط آبگرفتگی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عطایی با اعلام این مطلب اظهار کرد: با دستور معاون خدمات شهری شهرداری تهران، تمام نیروها و تجهیزات خدمات شهری در طول زمستان در حالت آماده باش هستند اما با توجه به بارش برف و باران در این دو روز تمام نیروها برای ارائه خدمات مناسب در سطح شهر حضور خواهند داشت. همچنین نقاط مختلف شهر به طور مستمر رصد می شود تا در صورت بروز مشکل، نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه از چندماه پیش با بازدیدهای میدانی، کنترل نهایی لایروبی و رسوب برداری کانال ها و مسیل ها در مناطق ۲۲گانه انجام شده است، گفت: همچنین رفع نقاط گزارش شده که در سال گذشته دچار آب گرفتگی و آب ماندگی شده بودند نیز از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

عطایی با تاکید بر نقش مشارکت مردمی در جلوگیری از آب گرفتگی در نقاط مختلف شهر تهران عنوان کرد: شهروندان تهرانی نیز باید با رعایت نظافت از ریختن زباله در انهار جلوگیری کنند تا در هنگام بارش باران مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات لازم در خصوص بارش برف در مناطق برف گیر شهر نیز گفت: در این خصوص پاکسازی خیابان های اصلی در اولویت قرار دارند و خیابان‌های فرعی درجه دو و سه در اولویت بعدی قرار می گیرند.

به گفته عطایی براساس نقشه های مرتبط تهیه شده و تعیین گذرهای مهم در هنگام بارش، تقسیم بندی های لازم در مناطق برای استقرار نیروها و ماشین آلات مربوطه انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر استقرار ایستگاه های برف روبی در مناطق ۲۲گانه تاکید کرد: همچنین در رمپ و لوپ پل های شهر نیز مخازن مخصوصی تعبیه شده که کیسه های شن مخصوص درون آن قرار دارد و شهروندان می توانند در مواقع لزوم از آن استفاده کنند.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در پایان از شهروندان خواست در هنگام بارش برف و باران ضمن همکاری با عوامل شهرداری تهران برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.