به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محسن جعفری با اشاره به این که تعامل نیروی انتظامی با مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی امری اثر گذار است،گفت:مردم سرمایه اجتماعی پلیس و اساس اقتدار نیروی انتظامی به شمار می‌روند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان این که تولید امنیت یک محصول جمعی است، اظهار داشت : تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مردم نقش اساسی را در تولید امنیت برعهده دارند و توفیق ما در مأموریت‌ها کسب رضایت آحاد مردم است.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به این که ورزش در نزد مردم استان مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد : ورزش جزء اولویت‌های زندگی مردم این استان است و مراکز ورزشی نیز یک محیط اجتماعی مناسب برای حضور همه آحاد مردم در آن به شمار می‌روند.

وی از آمادگی کامل نیروی انتظامی شهرستان بابل برای اجرای مسابقه ورزشی در این شهرستان خبرداد و با اشاره به برگزاری مسابقه فوتبال تیم‌های "خونه به خونه بابل" و "نساجی قائمشهر" که روز یکشنبه این هفته در شهرستان بابل برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برای تأمین امنیت مردم و ورزش دوستان گرامی تدابیر انتظامی لازم اندیشیده شده است.

سرهنگ جعفری از هواداران این دو تیم مطرح استانی، خواست: ضمن رعایت نظم و توجه به هشدارهای ماموران انتظامی مستقر در محل برگزاری این مسابقه نقش خود را در ارتقاء فرهنگ ورزش به خوبی ایفاء کنند.

وی اذعان داشت: مردم استان مازندران از پیشینه فرهنگی بالائی برخوردار بوده و رعایت هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اسلامی یکی از ویژگی‌های بارز مردم استان بویژه جوانان مؤمن و انقلابی است که این مؤلفه بارها در برنامه‌های جمعی همچوی میادین و سالن‌های ورزشی به اثبات رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به این که یکی از اهداف نیروی انتظامی در تأمین امنیت، ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است و در این راستا با هرگونه بی نظمی که منجر به سلب آرامش مردم و شهروندان شود برابر قانون بر خورد خواهد شد ،ابراز امید واری کرد: با همکاری مردم و هوارداران این تیم‌ها شاهد برگزاری رقابتی سالم در کمال امنیت و آرامشی مطلوب باشیم.