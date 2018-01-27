به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، در این مسابقات که در خانه جودوی شهرستان شهرکرد برگزار شد، در وزن ۴۶ کیلوگرم، قادر برمان زن از اشکفتک، روزبه امانی از هفشجان و علی خلجی از شهرستان بن به ترتیب بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

در وزن ۵۰ کیلوگرم هم مجتبی اعتقادی، رضا احمدی و امید بیاتی هر سه از اشکفتک به عناوین اول تا سوم رسیدند.

در رقابت ورزشکاران وزن ۵۰ کیلوگرم، مجتبی اعتقادی، رضا احمدی و امید بیاتی به مقام‌های اول تا سوم دست پیدا کردند و مهدی کیانی از شهر بن، علیرضا مرادی از شهرکرد و محمدحسین میرزایی از شهر بن صدرنشین رقابت‌های وزن ۵۵ کیلوگرم شدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم این رقابت‌ها هم محمد رحمانی از هفشجان اول شد و محمدمهدی نجفی و علیرضا اسحاقی از چالشتر به عناوین دوم و سوم رسیدند.