به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی روستای حیدری اظهار داشت: در سال ۹۷ بخش بهداشت، راه، آموزش و پرورش و آب از اولویت های اصلی شهرستان است که امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات تحول مهمی در این حوزه های ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه این روستا به تازگی صاحب شوراها و دهیار شده است، افزود: تلاش داریم در سال آینده با تامین اعتبارات لازم طرح هادی در این روستا اجرایی شود.

نادری اضافه کرد: کلات حیدری که در این روستا وجود دارد و از آثار تاریخی شهرستان و استان است همواره گردشگران زیادی به ویژه در ایام نوروز به خود جای داده که می طلبد میراث فرهنگی توجه جدی به این موضوع داشته باشد.

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه خط لوله گاز از این روستا عبور کرده ولی برخی از محلات آن فاقد گاز هستند که این موضوع از طریق اداره گاز شهرستان پیگیری خواهد شد.

نادری خاطر نشان کرد: در حال حاضر برق این روستا دچار نوسانات است که با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان اداره برق نسبت به رفع آنها اقدام کند.