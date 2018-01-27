به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عربعلی جباری بعدازظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان بهشهر افزود: همه ما باید کمک‌کار مسئولان برای خدمت به مردم در این نظام باشیم و به‌دوراز تفرقه و اختلاف‌افکنی برای توسعه همه‌جانبه گام برداریم.

وی بیان داشت: فرصت خدمت در این نظام، نعمتی است که نصیب حال خدمتگزاران به مردم شده است و باید از این فرصت به نحو احسن برای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب استفاده کنند.

امام‌جمعه بهشهر گفت: حفظ وحدت، دوری از تفرقه، صداقت، درستکاری، امانت‌داری و مردم‌داری از مسائلی است که در کنار تکریم از مردم به‌عنوان ارباب‌رجوع باید در دستور کار واقعی باشد.

جباری افزود: خدمت بی‌منت به مردم و از همه مهم‌تر احساس مسئولیت داشتن از مسائلی است که نباید ازنظر دور شود و فرماندار جدید هم باید با آگاهی از منابع موجود شهرستان، برای رفع بیکاری و اشتغال جوانان به‌عنوان مهم‌ترین مشکل این شهرستان چاره‌جویی کند.

وی همچنین از زحمات سید خالق سجادی، فرماندار سابق شهرستان بهشهر به لحاظ خدمت‌رسانی و به‌عنوان مقام عالی دولت در این شهرستان تجلیل کرد و خدمات‌رسانی به آحاد جامعه توسط مسئولان را مورد تأکید مجدد قرارداد و یادآور شد: سجادی از فرمانداران پرتلاشی بود که خود را وقف مردم کرده بود و تواضع، فروتنی و عشق به مردم و خدمت‌رسانی به آنان از بارزترین ویژگی‌های ایشان است.

امام‌جمعه بهشهر گفت: توان کار و فعالیت بیشتر در شهرستان بهشهر برای فرماندار این شهرستان فراهم بود اما وجود برخی عوامل، مجال ادامه همکاری بیشتر را به ایشان نداده است.

رئیس دادگستری بهشهر هم در سخنانی گفت: خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران که خدمت بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی است، نعمت بزرگی است که نصیب حال همه مسئولان شده است.

علی کیانی افزود: در زمان مسئولیت سید خالق سجادی، به‌عنوان فرماندار شهرستان بهشهر خدمات شایانی ارائه شد که جای قدردانی و تجلیل دارد.

وی گفت: سجادی فرماندار بهشهر، باوجود دارا بودن گرایش‌های سیاسی خاص خود، بی‌طرفی را در تمام دوران خدمت خود در این سمت رعایت کردند و شهرستان بهشهر در زمان مدیریت ایشان دو انتخابات بدون تنش را پشت سر گذاشت; که بیانگر توجه ایشان به امور بوده است.