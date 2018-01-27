به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی حجت الاسلام جعفر مرتضوی گفت: هر چه امکانات در زمان حاضر وجود دارد از وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تمام زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همه و همه مربوط به نظام جمهوری اسلامی است و ما باید شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

حجت‌الاسلام مرتضوی افزود: همه بزرگان و ریش سفیدان استان می دانند، قبل از انقلاب، امکانات و زیر ساخت های بسیار محدودی در استان وجود داشت اما در زمان حاضر حتی در سیاه چادر ها هم وسایل ارتباط جمعی از قبیل موبایل، اینترنت و ماهواره و در دور ترین روستا ها گاز و آب و برق وجود دارد.

وی ادامه داد: وجود وسایل ارتباط جمعی در عین حال که مورد نیاز ودر زندگی امروزی لازم و ضروری هستند، به همان مقدار هم به علت عدم مدیریت درست، می تواند مخرب و نابود کننده باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: در زمان های گذشته چیزی که بسیار مورد اهمیت بود این که هیچ کس در خانواده بیکار نبود و هر کس به نوعی به اقتصاد خانواده کمک می کرد و صفا، صمیمیت، محبت، شب نشینی و اتحاد بین مردم موج می زد، چیزی که این روز ها به علت وجود همین وسایل ارتباط جمعی به ندرت یافت می‌شود.

حجت‌الاسلام مرتضوی گفت: نسل جوان و نوجوان ما روز به روز از هم دور تر می شوند و همین مسئله باعث بروز آسیب های اجتماعی می‌شود و با اینکه استان چهار محال و بختیاری نسبت به ۳۱ استان دیگر پاک ترین استان است.