به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان البرز، حکیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در مورخ ۴ بهمن ماه سالجاری در نشست خبری با خبرنگاران در محل باغ پرندگان چمران اظهار کرد: پس از گذشت حدود سه ماه طول درمان امید البرز خرس آسیب دیده، بر اساس اعلام تیم دامپزشکی متشکل از دامپزشک اداره کل (دکتر درگی) و آقایان دکتر مرادی، دکتر رستمی و دکتروجهی تیم دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران، مراحل درمان آن به پایان رسیده و در حال حاضر مشکل جسمی و حرکتی مرتفع گردیده است.

حکیمی در خصوص زمان رهاسازی امید البرز گفت: با توجه به اینکه در فصل زمستان بدلیل عدم امکان تامین غذا، شرایط برای رهاسازی مناسب نیست و امکان آسیب پذیری یا تلف شدن آن زیاد است لذا تصمیم بر این است تا زمان رسیدن به شرایط هوایی و زیستگاهی مناسب، به یکی از مراکز نگهداری مناسب منتقل شود و پس از آن در زیستگاهی اصلی آن واقع در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی رها سازی شد.

حکیمی در پایان از تیم دامپزشکی، مدیریت و پرسنل باغ پرندگان، مدیریت سازمان سیما و منظر شهرداری کرج، مامورین راهداری کرج، محیط بانان منطقه و همچنین اصحاب رسانه به خاطر پیگیری موضوع و ایجاد حساسیت در خصوص ضرورت حفاظت از حیات وحش، تقدیر و تشکر کرد.