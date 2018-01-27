به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته اتوبوس حامل اساتید حوزه و دانشگاه که برای شرکت در همایشی در شهر نجف عازم این شهر بود در محور زنگنه به ملایر دچار حادثه شد و در پی آن حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد نقی نظرپور» استاد دانشگاه مفید درگذشت.

مرحوم حجت‌الاسلام نظرپور پنج شنبه پنجم بهمن در دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی که به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در مشهد مقدس برگزار شده بود، شرکت کرده و مقاله ای را ارایه داده بود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدنقی نظرپور متولد سال ۱۳۴۲ در شهر آمل بود. وی پس از اخذ مدرک دیپلم ریاضی فیزیک به جهت علاقه‌مندی فراوان به دروس حوزوی و متأثر از فضای معنوی انقلاب اسلامی و اخلاق و منش والای آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله جوادی آملی وارد حوزه علمیه شد. چند ماهی در حوزه علمیه مشهد و حدود یک سال و نیم در حوزه علمیه ولی عصر (عج) خوانسار و سپس در حوزه علمیه قم، دروس مقدمات و سطوح عالی را گذراند. از مهم ترین اساتید وی می‌توان به حضرات آیات میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، جوادی آملی، حسن زاده آملی و سید جعفر کریمی اشاره کرد. همزمان با تحصیل دروس حوزوی، در سال ۱۳۶۸ پس از موفقیت در آزمون دانشگاه مفید در رشته اقتصاد نظری مشغول به تحصیل شد و در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مدرک دکترا گردید.

حجت الاسلام نظرپور عضو هیئت علمی (استادیار) گروه اقتصاد دانشگاه مفید، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد اسلامی بود.

ارزش‌های توسعه، فرهنگ توسعه، اسلام و توسعه اقتصادی، اندیشنامه امام علی(ع) در رابطه با بازار در حکومت آن حضرت، اوراق بهادار استقراض (سفارش ساخت ابزاری برای سیاست پولی)، بازار در حکومت امیرالمؤمنین (ع) ازجمله آثار و نگاشته‌های حجت الاسلام والمسلمین نظرپور است.