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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی با شروع فعالیت مجدد سامانه بارشی ازبعد از ظهر امروز از سمت منطقه کوهرنگ افزایش ابر، بارش برف، وزش باد نسبتا شدید و کولاک برف در استان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد:  روز یک شنبه به تدریج کاهش فعالیت سامانه در نیمه غربی استان انتظار می رود و برای بعد از ظهر فردا بارش ها به نیمه شرقی استان محدود می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا با توجه به ریزش هوای سرد از عرض های بالاتر علاوه بر کاهش محسوس دما، یخبندان و در برخی نقاط پدیده مه نیز انتظار می رود.

کد مطلب 4211485

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