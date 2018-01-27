شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی با شروع فعالیت مجدد سامانه بارشی ازبعد از ظهر امروز از سمت منطقه کوهرنگ افزایش ابر، بارش برف، وزش باد نسبتا شدید و کولاک برف در استان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روز یک شنبه به تدریج کاهش فعالیت سامانه در نیمه غربی استان انتظار می رود و برای بعد از ظهر فردا بارش ها به نیمه شرقی استان محدود می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا با توجه به ریزش هوای سرد از عرض های بالاتر علاوه بر کاهش محسوس دما، یخبندان و در برخی نقاط پدیده مه نیز انتظار می رود.