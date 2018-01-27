تصادف یک قلاده گرگ در محور چالوس

حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به‌تصادف یک قلاده گرگ با خودرو در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: این تصادف صبح شنبه ۷ بهمن‌ماه در محدوده «گرماب» واقع در محور کرج_چالوس به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به اینکه عوامل راهداری بلافاصله گرگ زخمی را به نزدیک‌ترین یگان حفاظت محیط‌زیست واقع در محور کرج - چالوس تحویل دادند، افزود: به‌احتمال زیادی این گرگ دچار شکستی از ناحیه دست شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کرج با اشاره به خون‌ریزی شدید این قلاده گرگ زخمی، تصریح کرد: این گرگ به کلینیک برای درمان منتقل‌شده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.