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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تصادف یک قلاده گرگ در محور چالوس

تصادف یک قلاده گرگ در محور چالوس

کرج – رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کرج از تصادف یک قلاده گرگ با خودرو در محور چالوس خبر داد.

حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به‌تصادف یک قلاده گرگ با خودرو در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: این تصادف صبح شنبه ۷ بهمن‌ماه در محدوده «گرماب» واقع در محور کرج_چالوس به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به اینکه عوامل راهداری بلافاصله گرگ زخمی را به نزدیک‌ترین یگان حفاظت محیط‌زیست واقع در محور کرج - چالوس تحویل دادند، افزود: به‌احتمال زیادی این گرگ دچار شکستی از ناحیه دست شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کرج با اشاره به خون‌ریزی شدید این قلاده گرگ زخمی، تصریح کرد: این گرگ به کلینیک برای درمان منتقل‌شده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4211487

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