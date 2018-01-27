به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد که استفان دیمیستورا به نمایندگی از سازمان ملل در نشست سوچی شرکت می کند.

خبرگزاری فرانسه در این باره به نقل از سازمان ملل اعلام کرد که دیمیستورا فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه قرار است در نشست سوچی واقع در روسیه شرکت کند.

استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ساعاتی پیش اعلام کرده بود که این نهاد هنوز برای شرکت در کنفرانس ملی گفتگوی سوریه که قرار است در تاریخ ۲۹ و ۳۰ ژانویه (۹ و ۱۰ بهمن) در شهر «سوچی» روسیه برگزار شود؛ تصمیم نگرفته است.

وی در این باره گفته بود: «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در جریان نتیجه مذاکرات وین – که پنجشنبه و جمعه گذشته- برگزار شد؛ قرار خواهد گرفت و تصمیم‌گیری درباره شرکت در نشست سوچی نیز بر عهده او است.