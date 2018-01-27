به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و دبیرکل فدراسیون جهانی کاراته که برای حضور در رقابتهای کاراته وان به پاریس سفر کرده اند، در جلسه ای با حضور روسای فدراسیون های حاضر از جمله محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته کشورمان شرکت کردند.

در این نشست «آنتونیو اسپنیوز»، از کشورهای عضو خواست در بیست وچهارمین دوره مسابقات جهانی که آبان ماه در مادرید اسپانیا برگزار می شود، حضور فعال داشته باشند تا آخرین مسابقات جهانی منتهی به المپیک ۲۰۲۰ با شکوه بیشتری برگزار شود.



رییس فدراسیون جهانی کاراته با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات کاراته در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ از مسئولان فدراسیون ژاپن خواست در امر برگزاری هر چه بهتر این مسابقات با برنامه ریزی، اهتمام ویژه ای داشته باشند. از همکارانم در فدراسیون کاراته ژاپن می خواهم با توجه به جایگاهی که کاراته در این کشور دارد، این مسابقات را با همکاری ioc به بهترین شکل سازماندهی کند تا در اولین حضور کاراته در المپیک از هنر زیبای این رشته نمایش بهتری به علاقه مندان ارائه شود.



وی همچنین از کشورهای عضو خواست که در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ که قرار است آبان ماه امسال در اسپانیا و در شهر مادرید برگزار شود حضوری فعالی داشته باشند. در واقع رقابتهای جهانی می تواند پیش مسابقات خوبی برای المپیک باشد.



رییس فدراسیون جهانی با اشاره به برگزاری لیگ های جهانی کاراته وان گفتند: هدف ما از برگزاری لیگ های جهانی به صورت سری آ و پرمیر لیگ، این است که کاراته کاها حضور فعال تری داشته باشند و بتوانند خودشان را در شرایط مسابقه قرار دهند.