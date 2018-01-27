به گزارش خبرگزاری مهر سرگرد ضرغام آذین، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: طی گزارشهای ارایه شده از سوی شهروندان مبنی بر وقوع چند فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در این محدوده، تیمی از ماموران این کلانتری به بررسی موضوع پرداخته و تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی در این خصوص، مشخصات چهره و ظاهر سارق و همچنین خودروی وی که در سرقت ها از آن استفاده می کرد، به دست آمد و در اختیار تیم های گشت انتظامی قرار گرفت تا در صورت مشاهده، سارق را دستگیر کنند.

رئیس کلانتری ۱۲۴، افزود: این اقدامات ادامه داشت تا این که روز گذشته ماموران به نتیجه رسیده و موفق شدند سارق مذکور را در حال تردد با یک خودروی سواری که در سرقت ها از آن استفاده می کرد، مشاهده و به تعقیب وی بپردازند.

سرگرد آذین، تصریح کرد: در این تعقیب و گریز، متهم متوقف، بازداشت و به همراه اموال مسروقه ای که داخل خودرو بود، به کلانتری منتقل شد که طی تحقیقات انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم داخلی خودرو در این محدوده اعتراف کرد.

این متهم در بازجویی های تکمیلی به ۱۸ فقره سابقه سرقت در این محدوده نیز اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده راهی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ شد.