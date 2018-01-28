به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر مرزبان در مورد همایش‌ ارگان‌های دریایی کشور، اظهار کرد: هرساله رویدادهای مختلفی تحت نظر و مدیریت دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور برگزار می شود که در این رابطه می توان به روز جهانی دریانورد، جشنواره بزرگ دریایی در هفته دریانوردی، نمایشگاه بین المللی دریایی که سال جاری در هفته اول اسفندماه در بندرعباس برگزار می شود و در نهایت همایش سالانه ارگان های دریایی کشور که امسال بیست و پنجمین دوره خود را پشت سر می گذارد.

وی ادامه داد: این همایش به میزبانی شرکت تایدواتر روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه سال جاری در چابهار برگزار می شود. خوشبختانه تا کنون برنامه ها آن گونه که باید پیشرفته و هماهنگی بسیار خوبی بین بخش های مختلف برگزارکننده برقرار است.

به گفته مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور تا کنون حضور وزیر راه و شهرسازی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون سازمان محیط زیست و سایر مسئولان کشوری و لشگری به همراه حدود ۵۰ ارگان دریایی دولتی و غیردولتی در این مراسم قطعی شده است.

مرزبان در مورد جزییات برگزاری بیست و پنجمین همایش‌ هماهنگی ارگان‌های دریایی، خاطرنشان کرد: صبح روز اول با آغاز مراسم افتتاحیه استاندار و مسئولان منطقه آزاد چابهار سخنرانی خواهند کرد همچنین گرامیداشت حادثه سانچی در دستور کار قرار دارد و پس از آن دو پنل تخصصی در روز اول برگزار می شود که محور موضوع آن به ترتیب توسعه حمل و نقل دریایی (ایمنی و امنیت دریانوردی) و لجستیک بندری و نقش بخش خصوصی در توسعه دریایی کشور است.

وی ادامه داد: سومین پنل تخصصی که در صبح روز دوم برگزار می شود مربوط به حفظ محیط زیست دریایی بر اساس توسعه پایدار است و در ادامه نیز مراسم اختتامیه و قرائت بندهای بیست و پنجمین همایش‌ هماهنگی ارگان‌های دریایی انجام خواهد شد. علاوه بر این در حاشیه همایش سه برنامه مربوط به فرصت های سرمایه گذاری بندر شهید بهشتی، عملیات شناورسازی شناورهای مغروق و بازدید از فاز اول توسعه ای بندر شهید بهشتی مدنظر قرار می گیرد.

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ماهیت برگزاری همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور، بیان کرد: در سال ۱۳۶۸ همایش ارگان های دریایی کشور آغاز شد که اقدامی بسیار هوشمندانه بود. آن زمان مسئولان ارگان های دریایی به این موضوع رسیدند که برخی موضوعات در حوزه بندری و دریایی وجود دارد که برای نظام بخشی و ساماندهی مسائل و مشکلات نیازمند هماهنگی در قالب همایش است که بعدها از دل این همایش دبیرخانه دائمی هماهنگی ارگان های دریایی کشور و شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور ایجاد شد.

مرزبان ادامه داد: ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دریایی با توجه به طیف مختلف فعالیت هایشان مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند و سازمان بنادر به عنوان مرجع دولتی و حاکمیتی در این راستا فعالیت می کند. بسیاری از موضوعات مطرح شده که نیازمند گردهمایی ارگان های دریایی است تا به بحث گذاشته شود و به عنوان خروجی طی بندهای مختلف تدوین گردد.