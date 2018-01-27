مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی امروز و فردا ابری همراه با وزش باد، بارش برف، کاهش محسوس دما و به دنبال آن در پاره‌ای مناطق احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، رودخانه‌های فصلی و دائم است.

مهرور وی بابیان اینکه در جاده‌های کوهستانی و معابر شهری کاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد به سبب بارش برف، باران و مه آلودگی پیش‌بینی می‌شود، افزود: دستگاه‌های مرتبط و شهرداری‌ها تمهیدات موردنیاز جهت مقابله با هرگونه حادثه احتمالی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش مصرف انواع سوخت، گفت: اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در دستور کار فرمانداران و شوراهای بحران شهرستان‌های استان باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: به همراه داشتن تجهیزات زمستانی ازجمله زنجیر چرخ و پوشاک گرم برای تردد در گذرگاه‌های کوهستانی ضروری است.

مهرور اضافه کرد: کاهش ۸ تا ۱۴ درجه دما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود.