به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، حبیب ایل‌بیگی قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی با اعلام این خبر گفت: در پی اجرای سیاست‌های سازمان سینمایی مبنی بر توجه به سینمای کودک و نوجوان و همچنین ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان در سینماها در روزهای مختلف سال و همچنین تاکید رییس سازمان سینمایی در این زمینه، پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سانس صبح روزهای برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای میزبان جشنواره در تهران و سراسر کشور اکران خواهد شد.

به گفته ایل‌بیگی، در این برنامه که جشن بزرگ «سیمرغ و پروانه‌ها» نام دارد برنامه‌های متنوعی از قبیل دیدار دست‌اندرکاران پنج فیلم یاد شده با دانش‌آموزان حاضر در سالن‌های سینماهای جشنواره، دیدار هنرمندان شاخص عرصه سینمای کودک و نوجوانان با دانش‌آموزان و آیتم‌های شاد مرتبط با جشن‌های پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه فجر پیش‌بینی شده است.

قائم‌مقام بنیاد سینمایی فارابی افزود: فیلم‌های «قهرمانان کوچک»، «دنیای کیف‌ها»، «فیلشاه»، «دزد و پری ۲» و «شکلاتی» به‌ مدت پنج روز از چهاردهم تا هجدهم بهمن ماه سال‌جاری در سالن‌های اصلی سینماهای مردمی جشنواره در تهران شامل تماشا، کیان، راگا، ماندانا، استقلال، اریکه ایرانیان، مگامال ۱، جوان، چهارسو۱، فرهنگ۱، گراند سینما کوروش و سالن اصلی سینما آزادی در تهران و همچنین سینماهای منتخب نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره در مراکز استان‌ها به صورت رایگان برای دانش‌آموزان اکران می‌شوند. همچنین پنج ویژه برنامه نیز برای این فیلم‌ها در سینماهای فرهنگ، کوروش، استقلال، ماندانا و راگا طراحی شده که هرکدام در یکی از روزهای یاد شده برگزار خواهد شد.

حبیب ایل بیگی یادآور شد: جشن بزرگ «سیمرغ و پروانه‌ها» توسط کارگروه تخصصی سینمای کودک بنیاد سینمایی فارابی با همکاری تشکل تازه تاسیس «مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان» که توسط جمعی از فعالان سینمای کودک شکل گرفته و همچنین مرکز مردم نهاد «سامانه اردویی مدارس» و نیز مشارکت ادارات کل آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: مدارس استان تهران برای استفاده از این برنامه و انجام هماهنگی حضور دانش آموزان خود در سالن های سینما می بایست از طریق شماره تلفن: ۷۵۲۵۹۰۰۰-۰۲۱ اقدام و در استان‌ها نیز از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان مربوطه اقدام کنند.