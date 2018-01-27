توسعه کاربردی سامانه HIX زیرساخت سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالصمد دادفر، اظهارداشت: توسعه مبانی فناوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی در راستای توسعه همه جانبه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان توجه به سلامت الکترونیکی به عنوان زیرساخت کلیدی دولت الکترونیکی در مسیر شفاف سازی و ارائه خدمات روزآمد و توسعه یافته شبانه روزی به مردم مساله ای مهم تر.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر، راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات سلامت (HIX) در راستای سرویس های تعاملی شبکه ملی اطلاعات و مطابق با الزام دولت برای اتصال تمامی وزارتخانه ها به این درگاه انجام شده است.

دادفر ادامه داد: از همین رو سازمان غذا و دارو در پاییز سال ۹۴ در خصوص سامانه تبادل اطلاعات سلامت HIX اعلام کرد که در راستای سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستیابی به اهداف طرح تحول سلامت لازم است تا کلیه داروخانه های کشور به این سامانه متصل شوند و نسبت به ارسال نسخه های دارویی خود به سامانه متمرکز دارویی بیماران اقدام کنند.

عضو انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: این سازمان به عنوان متولی این سامانه، در آذر سال ۹۴ در داروخانه های منتخب استان سمنان، آن را به صورت آزمایشی راه اندازی کرد. سال گذشته نیز در چنین روزهایی از رسانه های گروهی کشور اعلام شد که در راستای اجرای طرح تحول سلامت، ۱۱ هزار داروخانه در سراسر ایران به مرکز ملی تبادل اطلاعات سلامت متصل شده اند تا اطلاعات نسخ دارویی بر این مرکز منعکس شود.

دادفر افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، اطلاعات همه واحدهای بهداشتی و درمانی را در کشور، یکپارچه کرده و در نهایت منتج به شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت برای مردم می شود.

وی ادامه داد: لازم به یادآوری است که سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت HIX یک میان افزار پیام گرا است و وظیفه آن انتقال امن اطلاعات نسخ در قالب پیام های الکترونیکی بین سامانه های نرم افزاری در حوزه بهداشت است؛ این سامانه تنها و ساده ترین روش اجرایی در این راستا است.

به گفته دادفر، اهمیت اجرای این طرح بصورت گسترده خصوصا در نظر فعالان و متخصصان نظام سلامت کشور بسیار زیاد است به طوری که ماه گذشته در چنین روزی بر لزوم اجرای هدفمند این طرح از سوی دانشجویان داروسازی کشور که رکن علمی و نوآوری ملی در این حوزه محسوب می شوند در قالب نامه ای خطاب به متولیان امر، در بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور نیز تاکید شد.

عضو انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: راه اندازی و کاربردی سازی سامانه HIX در کل کشور، همچنین راهکار مناسبی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در سطح داروخانه ها و در پی آن، کاهش به خطر افتادن سلامت نظام دارویی کشور از نگاه کارشناسان ذی ربط به شمار می رود. اما به چه میزان توجه به این مهم شده است؟ شایسته است تا متولی نظام سلامت کشور در جهت بهبود فراگیر این حوزه کلیدی که با سلامت مردم این مرز و بوم ارتباط مستقیم دارد، بر این موضوع نگاهی همچون گذشته و موارد مشابه داشته باشد و اقدامی عاجل تدبیر کند.