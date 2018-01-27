به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سعید اعلی قلی پور رئیس کلانتری ۱۴۷ گلبرگ اعلام کرد: خانم جوانی که دچار مشکل اعصاب و روان بود در اقدامی عجیب ساعت ۹ صبح روز جاری خود را از طبقه چهارم ساختمان در محدوده گلبرگ به پایین پرتاب کرد و فوت شد.

این خانم ۲۸ ساله متاهل و فاقد فرزند که کارمند شرکتی خصوصی در محدوده شرق تهران بود در حالی خودکشی کرد که درهای شرکت را پیش از این اقدام خود به روی همکارانش قفل کرده بود.

این خانم جوان که از کارمندان شرکت بود وقتی وارد آپارتمان می شود که پیش از او کسی در آنجا حضور نداشت. وی پس از قطع کردن تمامی دوربین های مداربسته درب شرکت را به روی همکاران قفل می کند و در حالیکه همکارانش سعی می کردند او را نجات دهند خودش را از پنجره ساختمان به بیرون پرتاب می کند.

او پیش از هر اقدامی به همکارانش پیام داده بود و از آنها حلالیت طلبیده بود.