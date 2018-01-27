نمایشگاه ملی روستا در قزوین برگزار می شود

هادی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور معرفی دستاوردهای روستاییان در بخش های مختلف نمایشگاه ملی روستا در ایام دهه فجر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار می شود.

طاهرخانی تصریح کرد: دهه فجر طلوع دوباره آفتاب انقلاب و جشن دوباره فرخندگی، بالندگی و تابندگی میهن اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، یادآور جان‌فشانی‌های ملت قهرمان ایران و رهبری امام امت است.

وی افزود: برگزاری جشنواره ملی روستایی با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی، اسلامی و فرهنگ فاطمی در دهه فجر از تاریخ ۹ لغایت ۱۳ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین تصریح کرد: تعمیق باورها، آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی (ره)، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره و نمایشگاه است.

طاهرخانی یادآورشد: اجرای موسیقی اصیل استان های سیستان بلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، گلستان، اجرای نمایش خیابانی و با توجه به همزمانی با ایام فاطمیه اجرای موسیقی استان ها ویژه سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) از جمله برنامه های جانبی این جشنواره و نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: اولین جشنواره و نمایشگاه ملی روستا با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و فرهنگ فاطمی از تاریخ ۹ لغایت ۱۳ بهمن ماه به مدت پنج روز از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین جهت بازدید علاقمندان و عموم مردم دایر خواهد بود.