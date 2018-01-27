آمریکا با اعزام نیروی نظامی به شرق فرات به دنبال تجزیه سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با «یان کوبیش» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق دیدار کرد.

ولایتی اظهار داشت: ملاقات بسیار مثبت و سازنده‌ای با نماینده سازمان ملل در امور عراق و نظرات مشترکی درباره عراق داشتیم.

وی با بیان اینکه ما از تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کنیم، گفت: از اینکه مردم و دولت عراق با اتحاد و تلاش بسیار ارزشمندی توانستند بر داعش پیروز شوند و سرزمین خود را از قید تروریست های داعش آزاد کنند اظهار رضایت کردیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین خاطرنشان کرد: آنچه در عراق در قضیه کردستان پیش آمد موجب شد که عراق مجددا تمامیت ارضی خود را در چارچوب اساسی به دست آورد و ما از این موضوع اعلام رضایت داشتیم.

ولایتی تصریح کرد: هر دو از اینکه مردم عراق توانستند یک دموکراسی نمونه برای جهان عرب و کشورهای عربی عرضه کنند و ادامه آن موجب ادامه خواست مردم برای داشتن حکومت دموکراتیک در منطقه می‌شود را تایید کردیم که البته این باعث جلوگیری از مداخله دیگران در امور داخلی عراق و ایجاد آرامش خواهد شود.

وی با بیان اینکه با هر نوع دخالت خارجی در امور عراق مخالفت کردیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس درخواست دولت قانونی عراق برای کمک به دولت و مردم عراق نقش اساسی داشته است از اینکه دولت عراق در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۷ انتخابات برگزار می‌کند مورد رضایت مردم عراق خواهد بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل اضافه کرد: این انتخابات موجب می‌شود دموکراسی در عراق ادامه یابد و پابرجا تر شود و طبیعی است که گروه‌های عراقی بتوانند به حقوق خود دست یابند. البته وجود قومیت های مختلف در مناصب سیاسی عراق نشان تقسیم عادلانه مناسب است و مردم عراق نشان دادند که کفایت لازم را در اداره امور کشور خود دارا هستند و ما آرزوی توفیق برای همه آنها داریم.



ولایتی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست اروپایی ها برای تغییر رفتار با ایران اظهار داشت: آنچه که ما در طی هفته ها و ماه های گذشته دیدیم حرفشان حکایت از این دارد که آمریکایی ها به تدریج نفوذ خود را حتی در شورای امنیت نیز از دست داده اند.



وی در همین زمینه اظهار کرد: در طرح پیشنهادی آمریکایی‌ها در شورای امنیت فقط دو کشور از آنها حمایت کرده‌اند و این نشان دهنده افول تدریجی نفوذ آمریکا حتی در مجامع بین المللی است.

به اعتقاد مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل اینگونه نیست که مردم دنیا و اروپایی ها منتظر این باشند که آقای ترامپ دستوری صادر کنند و آنها تبعیت داشته باشند و نماینده آمریکا هم در سازمان ملل حرف‌های بی منطق زیاد می‌زند و کسی هم به حرف های بی منطق بها نمی دهد.

ولایتی در پاسخ به این پرسش که آمریکایی ها بعد از شکست خود در حمایت از گروه های تروریستی اخیرا بار دیگر با تسلط بر مناطقی از سوریه درصدد تجزیه این کشور هستند، نظر شما چیست، گفت: آمریکایی ها از حدود ۷ سال پیش تاکنون با حمایت برخی از عوامل منطقه ای، صهیونیست ها و آل سعود تلاش کردند که سوریه را اشغال و حکومت قانونی آن را سرنگون و این کشور را تجزیه کنند تا به زعم خود امنیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کنند.



وی ادامه داد: ۷ سال تلاش آمریکایی ها و عوامل منطقه خود موفق نشدند که خدشه ای به تمامیت ارضی سوریه وارد کنند و تاکنون سوریه توانسته بر همه توطئه ها پیروز شود.

به گفته مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل امروز که اغلب دشمنان سوریه در قالب تروریست برای سوریه تلاش کردند شکست خوردند آمریکایی ها خود مستقیم وارد و نیروهایش را در شرق فرات پیاده کرده و می خواهد با تشویق بعضی از عوامل در منطقه سوریه را تجزیه کند.

ولایتی تاکید کرد: آمریکایی‌ها باز هم در سوریه شکست خواهند خورد چون آمریکا و متحدانش در منطقه بسیار ضعیف تر از گذشته هستند.

وی گفت: یقینا دولت و مردم سوریه و متحد این کشور اجازه نخواهند داد که آمریکایی ها به این آرزوی برسد و بدون تردید جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای خط مقاومت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله سوریه حمایت خواهد کرد.

وی در پایان به اروپایی ها توصیه کرد که به دنبال طرح از پیش شکست خورده آمریکا نرود.

«یان کوبیش» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق هم گفت: من خوشحالم که اعلام کنم که نقطه نظرها ما در این زمینه یکی است که تحولاتی که در عراق صورت میگیرد در مسیر صحیح به پیش می رود و مردم عراق بعد از شکست داعش برای مرحله بعدی آماده شوند.



وی افزود: مردم عراق توانستند با کمک کشورهای دوست داعش را شکست و خود را برای مراحل پساداعش آماده کنند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق با بیان اینکه سازمان ملل از بعد سیاسی و امنیتی به طور کامل از مردم عراق حمایت می کند، اظهار کرد: ما حمایت خود را از مردم عراق برای حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت اعلام می کنیم و از نظر اجتماعی و اقتصادی هم برای ما بسیار مهم است که به مردم عراق در جهت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و مبارزه با فساد کمک کنیم.

به اعتقاد یان کوبیش این تحولات قطعا به عراق کمک می کند که نقش خود را برای افزایش ثبات و امنیت و همکاری ها در منطقه بیشتر کند و ما امیدواریم مجموع این عوامل به عراق کمک کند تا نقش تاریخی خود را بسیار برجسته تر در منطقه بازی کند تا ثبات، امنیت و توسعه منطقه را بدنبال داشته باشد.