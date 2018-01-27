به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، معصومه مرادیان در این باره اظهارداشت: بر اساس دستور صریح استاندار محترم، دستگاههای اجرایی استان موظفند نسبت به اختصاص ۲ ساعت ماموریت ورزشی بانوان اقدام کنند.

مرادیان افزود: توسعه ورزش در میان بانوان شاغل، سلامتی آنان را تضمین کرده و بهره وری و کارآمدی آنها را نیز افزایش می دهد.

وی ادامه داد: در این راستا فراگیر کردن مأموریت ورزشی بانوان شاغل در سطح استان به منظور ایجاد فرصت کافی برای ارتقاء سلامت بانوان گروه هدف ضروری است، لذا تمام دستگاههای اجرایی، فرمانداران، روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مدیران عامل بانک ها و شهرداران استان، مکلف به اجرای این طرح و اختصاص ۲ ساعت مأموریت ورزشی هفتگی به بانوان شاغل در دستگاه خود هستند.

مشاور استاندار یادآورشد: بدین منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم کردن امکانات و فضای مناسب ورزشی برای بهره مندی بانوان شاغل و یا در اختیار قراردادن نحوه استفاده از این سانس در قالب مأموریت در وقت اداری از ضروریات اجرای هماهنگ این طرح است.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست مشاور بانوان خود را به عنوان نماینده ورزشی مجموعه تحت اختیار، در اسرع وقت نسبت به ارسال گزارش از روند اجرایی شدن این طرح به اداره بانوان استانداری معرفی کنند.