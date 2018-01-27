به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان اهر گفت: در برخی کشورها حقوق و مزایای پرستاران شاید به‌اندازه پزشکان ماست ولی این قشر زحمتکش با تحمل سختی‌ها، مستحق بیش از این‌ها هستند اما متأسفانه به دلیل عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه‌های خود از مسئولین مربوطه گله‌مندند.

وی افزود: امیدواریم دولت و مسئولین مربوطه با تصمیم‌گیری‌های درست حداقل اجازه ندهند پرستاران از نظر معیشتی متحمل فشار شوند و بنده نیز به نوبه خودم پیگیری مطالبات و معوقات پرستاران خواهم بود و اینطور نیست که مشکلات پرستاران در بین مشکلات ریز و درشت جامعه فراموش شود.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه بیمارستان اهر نه تنها به شهروندان اهری بلکه به مراجعه کنندگان از شهرهای همجوار ارایه خدمات می دهد لازم است بخش درمان و بهداشت در منطقه از لحاظ کمی و کیفی افزایش یابد.

عبدالهی وجود دستگاه ام آر آی در بیمارستان اهر را ضروری دانست و گفت: بنا به دستوری که وزیر بهداشت برای خرید این دستگاه داده، امیدواریم هرچه سریع تر نسبت به خرید و راه اندازی ام آر آی اقدام شود.