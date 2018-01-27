حسین کاظمی در گفتگو خبرنگار مهر با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی غیرقابل توصیف است، اظهارکرد: مدرسه نقطه اصلی برنامه‌های دهه فجر در آموزش وپرورش محسوب می‌شود و برنامه‌ها باید به شیوه‌ای طراحی شده باشد که دانش آموزان و معلمان با انگیزه و به صورت خودجوش درآن مشارکت داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند با بیان اینکه مراسم تجلیل و تقدیر از برترین های کنکور سال گذشته در زرند برگزار می شود، گفت: زنگ انقلاب شنبه هفته آینده در مدارس زرند نواخته می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی به ویژه دانش آموزان مدارس زرند نسبت به ماهیت و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی و فراهم کردن زمینه ایجاد معرفت و بصیرت دانش‌آموزان و فرهنگیان در ابعاد مختلف نسبت به توانمندی‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های داخلی و خارجی از اهداف برنامه های آموزش و پرورش در مدارس است.

وی با عنوان اینکه سالن چند منظوره دبستان پسرانه شاهد زرند در ایام دهه فجر افتتاح می شود، تصریح داشت: در این ایام نیز مدرسه ای در روستای شبجره افتتاح می شود.

وی ادامه داد: در ایام دهه فجر برنامه های فرهنگی و هنری، ورزشی، قرآنی و... در مدارس زرند اجرا می شود.