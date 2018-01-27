ترافیک نیمه سنگین در کندوان/ جاده برفی است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان تردد به صورت نیمه سنگین و در بعضی نقاط به دلیل نداشتن زنجیر چرخ بعضی از رانندگان سنگین در جریان است اما در محور هراز و سوادکوه تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

وی درباره وضعیت جوی راههای استان اظهار داشت: در محور کندوان حدفاصل تونل تا هزارچم با بارش سنگین برف، در محور هراز از گردنه امام زاده هاشم تا سه راهی لاسم بارش برف سنگین، در محور سوادکوه از گردنه گدوک تا تونل ورسک مه آلود و برف سنگین، در محور کیاسر بارش برف سنگین و در محور کناره بارش پراکنده باران همراه است.