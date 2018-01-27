  1. استانها
  2. مازندران
۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۶

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

ترافیک نیمه سنگین در کندوان/ جاده برفی است

ترافیک نیمه سنگین در کندوان/ جاده برفی است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محور کندوان را نیمه سنگین و برخی مناطق سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان تردد به صورت نیمه سنگین و در بعضی نقاط به دلیل نداشتن زنجیر چرخ بعضی از رانندگان سنگین در جریان است اما در محور هراز و سوادکوه تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

وی درباره وضعیت جوی راههای استان اظهار داشت: در محور کندوان حدفاصل تونل تا هزارچم با بارش سنگین برف، در محور هراز از  گردنه امام زاده هاشم تا سه راهی لاسم بارش برف سنگین، در محور سوادکوه از گردنه گدوک تا تونل ورسک مه آلود و برف سنگین، در محور کیاسر بارش برف سنگین و در محور کناره بارش پراکنده باران همراه است.

کد مطلب 4211548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه