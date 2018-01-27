به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان اهر، گفت: زیرساختهای حوزه بهداشت و درمان در شهرستان اهر با همت پرسنل خدوم و زحمتکش این حوزه و مسئولان شهرستانی و استانی فراهمشده است.
فرماندار اهر افزود: ولی مهمتر از این زیرساختها، نحوه ارائه خدمات به مردم است چرا که مردم انتظار دارند که خدمات مطلوبتری نسبت به گذشته ارایه شود.
وی گفت: طرح تحول نظام سلامت یکی از ارزشمندترین اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.
وی افزود: اجرای این طرح شرایطی فراهم کرده تا کمدرآمدترین قشر جامعه از این طرح برخوردار شوند اما اجراکنندگان طرح تحول نظام سلامت که پرستاران و پزشکان هستند از خود طرح اهمیت زیادی دارند.
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