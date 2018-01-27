به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اهر، گفت: با توجه به بارش های کم و همچنین نیاز بخش کشاورزی به آب، احداث سدهای معیشتی ضروری می باشد که برای احداث این سدها ۶۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها در شهرستان اهر، برای استفاده بهینه از منابع آبی شهرستان اهر لازم است مسئولان جهادکشاورزی برای ترغیب کشاوران به کشت محصولاتی که به آب کمتری نیازی دارند تلاش کنند.

عبدالهی بر لزوم توزیع عادلانه آب سد ستارخان اهر در بین کشاورزان تأکید کرد و گفت: با اینکه وضعیت منابع آبی به دلیل کاهش بارندگی‌ها خوب نیست، لازم است توزیع آب سدستارخان اهر در بین کشاورزان به صورت عادلانه باشد.