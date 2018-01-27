به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز شنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اهر گفت: با توجه به اینکه تولیدات بخش کشاورزی بدون آب امکان پذیر نیست، لازم است از آب های موجود نیز به صورت بهینه استفاده شود که تجهیز زمین های کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری یکی از راههای مهم برای استفاده بهینه می باشد و دولت هم در این زمینه تسهیلاتی پرداخت می کند.

وی ضمن تأکید بر بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی از سوی کشاورزان منطقه به بانک کشاورزی گفت: بیشترین پرداخت های بانک کشاورزی اهر به کشاورزان می باشد که انتظار داریم کشاورزان نیز با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات در پرداخت مجدد تسهیلات جهت توسعه کشاورزی شهرستان اهر کمک کنند.

برخی از مناطق عشایری قشلاقات اهر آب شرب ندارد

در این جلسه رئیس اداره امور عشایر شهرستان اهر نیز، بابیان اینکه هنوز برخی از مناطق عشایری قشلاقات شهرستان اهر آب شرب ندارد گفت: هنوز هم که هنوز است ۱۰ قشلاق عشایر نشین شهرستان اهر آب شرب ندارد و عملاً برای تأمین آب شرب عشایر ساکن در این قشلاقات با تانکر آب‌رسانی می‌شود و علاوه بر این در برخی قشلاقات تانکر آب نیز نصب‌شده است.

علیرضا حضوری گفت: شهرستان اهر در فصل ییلاقی میزبان عشایر سایر مناطق و شهرستان‌هاست و با توجه به اینکه در فصل ییلاقی عشایر سایر شهرستان‌ها به شهرستان اهر کوچ می‌کنند آمار عشایر ساکن در شهرستان اهر به ۲ هزار و ۷۷۵ خانوار معادل ۱۴ هزار و ۷۲۵ نفر که حدود ۲ برابر فصل قشلاقی است افزایش می‌یابد.

وی از وجود ۷۳ قشلاق عشایر در شهرستان اهر خبر داد و افزود: از ۳ خانوار تا ۲۵۰ خانوار عشایری در قشلاقات شهرستان اهر زندگی می‌کنند و از اموراتی که در فصل ییلاقی به ما محول شده می‌توان به مرمت و بازسازی راه‌های ییلاقی در سال به‌طور میانگین ۱۵۰ کیلومتر، احداث موردی راه‌های ییلاقی که در گذشته وجود نداشت، احداث و مدیریت آبشخور احشام، تجهیز مدارس و مساجد قشلاقات به آب‌گرمکن‌های خورشیدی اشاره کرد.

وضعیت ورودی آب به سد ستارخان شهرستان اهر ایده آل نیست

در این جلسه مدیر آب شهرستان اهر نیز گفت: متأسفانه وضعیت ورودی آب به سد ستارخان شهرستان اهر نه‌تنها ایده آل نیست بلکه با روند فعلی قطعاً در سال آبی در پیش رو با مشکلات و محدودیت‌های بسیار جدی در تمامی بخش‌های مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزی به دلیل میزان بالای حجم مصرفی آب سد روبرو خواهیم بود و به همین علت امسال باید حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب را در بخش کشاورزی داشته باشیم ضمن اینکه قطعاً صرفه‌جویی در مصارف شرب و صنعت نیز بایستی به‌طور جدی منظور نظر بوده و از هیچ اقدامی در جهت تحقق این امر کوتاهی نکنیم.

اسماعیل عطازاده، گفت: علیرغم افزایش ناچیز در میزان بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل عملاً روانآب قابل‌توجهی در ورودی سد ستارخان با توجه به حجم سد و نیاز آبی در پیش رو نداریم و در حال حاضر و بر اساس آمار و ارقام روز جاری کل موجودی آب قابل‌استفاده در شرب سد ستارخان در حد سه میلیون مترمکعب است.

خرید ۲۰ هزار و ۵۲ تن گندم توسط مراکز خرید

در این جلسه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اهر نیز از خرید ۲۰ هزار و ۵۲ تن گندم توسط مراکز خرید این اداراه در شهرستان اهر در سال جاری خبرداد.

غریبی گفت: توزیع بذر، سموم و کود در بین کشاورزان از دیگر کارهای انجام شده در سال جاری است.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر نیز، از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه گیاه پزشکی در شهرستان اهر خبر داد.

محمد اسدی، گفت: اجرای ۲۳ کار شاخص توسط کارشناسان پهنه، پرداخت تسهیلات بری خرید ادوات کشاورزی، نظارت بر اصلاح نژاد دام و احداث جاده های دسترسی بین مزارع از کارهای مهم انجام شده است.