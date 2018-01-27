پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی بارش برف و لغزنده شدن جاده ها شاهد بروز سوانح جاده ای بودیم که ماموریتهای متعددی از سوی همکاران اجرا شد.

وی بیان کرد: از ساعت ۸ صبح امروز شنبه تا ساعت ۱۶.۳۰ دقیقه در مجموع ۱۰۹ عملیات امدادی در سطح شهر و جاده های استان انجام شد.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین تصریح کرد: از مجموع ماموریتهای انجام شده تعداد ۱۷ مورد مربوط به سوانح بود که شش مورد در دخل شهر و ۱۱ مورد مربوط به سوانح جاده ای بوده که با حضور بموقع همکاران نسبت به امدادرسانی اقدام شده است.

۳۱ مجروح در حوادث امروز به مراکز درمانی منتقل شدند

نامدار تصریح کرد: خوشبختانه در سوانح رخ داده هیچ گونه فوتی نداشتیم.

وی گفت: در ماموریت های انجام شده در دو سانحه تعداد ۵ مجروح و در یک سانحه شش مجروح داشتیم که به مراکز درمانی منتقل شدند.

نامدار تصریح کرد: در حوادث امروز ۳۱ مجروح داشتیم که چند نفر نیز در محل درمان شدند و خوشبختانه مجروح شدید نداشتیم.

۴۰ پایگاه اورژانس آماده امدادرسانی است

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین یادآورشد: ۴۰ پایگاه اورژانس آماده خدمت است که ۲۲ پایگاه جاده ای و ۱۸ پایگاه شهری است.