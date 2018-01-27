به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مهرافشار معاون فنی و عمران این منطقه با اشاره به وجود ۸۸۰هزار مترمربع معبر خاکی موجود در محدوده ورودی غربی پایتخت گفت: منطقه۲۱ از نظر وسعت و ساختار، یکی از مناطق بزرگ شهر تهران است و حدود ۵۱۵۶هکتار وسعت دارد که بخش عظیمی از آن دارای بافت صنعتی بوده و همین امر موجب شده تا مدیریت شهری منطقه۲۱ از ظرفیت منحصربفرد استقرار صنایع در محدوده استحفاظی خود، در قالب اجرای طرح های مشارکتی عمرانی در زمینه بهسازی معابر خاکی در مجاورت کارخانجات، صنایع و کارگاه های تولیدی استفاده کند.

وی در ادامه افزود: به منظور بهسازی معابر خاکی موجود در سطح منطقه۲۱ طی جلسات متعددی که با برخی صنایع و کارگاه های سطح منطقه برگزار شد، مقرر گردید که مدیریت شهری در این منطقه جهت حذف معابر خاکی در محدوده ورودی غربی پایتخت نسبت به ارائه طرح و نظارت بر نحوه اجرا و صنایع مشارکت دهنده نیز در زمینه اجرای طرح و هزینه های جاری عمرانی پروژه ها اقدام نمایند.

مهر افشار در خاتمه یادآور شد: سیاست کلی مدیریت شهری منطقه۲۱ درخصوص بهسازی معابر خاکی در مجاورت صنایع و کارخانجات مستقر در این منطقه، "سیاست مشارکتی" است، که در همین راستا خیابان های عاشری، آوند پنجم، چهل و دوم و شهریور یکم در مرحله نهایی و روکش آسفالت قرار دارند.