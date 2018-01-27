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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

فرمانده انتظامی کنگان خبر داد؛

دستگیری قاتل افغان تحت تعقیب پلیس اینترپل در کنگان

دستگیری قاتل افغان تحت تعقیب پلیس اینترپل در کنگان

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از دستگیری قاتل افغان تحت تعقیب پلیس اینترپل در کنگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رهام رضایی اظهار داشت: برابر با پرونده واصله از دایره مهاجرت و اتباع پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی استان بوشهر و مستند به گزارش پلیس بین الملل ناجا(اینترپل) مبنی بر متواری شدن یک قاتل از کشور افغانستان به شهر کنگان، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات لازم، رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی حضور متهم در شهرستان کنگان محرز گردید که پس از اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری اکیپ اعزامی از پلیس امنیت عمومی  استان  قاتل  دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: متهم در بدو دستگیری در خصوص هویت واقعی خود اظهارات ضد و نقیضی داشت که پس از روبرو شدن با ادله و مدارک لب به اقرار گشود و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4211602

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