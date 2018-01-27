به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن خانچرلی، گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در شهرستان شهریار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرقت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق به کشف محل دپوی کالاهای قاچاق شدند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه یک متهم را دستگیر کردند ؛ در بازرسی از محل یک هزار و ۷۱۷ قلم تجهیزات تعمیرگاهی خارجی قاچاق کشف شد.

به گفته سردار خانچرلی ارزش ریالی کالاهای کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است .