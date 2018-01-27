به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان یوسفی آذر با بی نظیر خواندن فعالیت سازمان مدیریت میادین، از این سازمان به دلیل برگزاری دهمین جشنواره محصولات ارگانیک که وی آن را جشنواره ای فاخر خواند تشکر کرد و گفت: مجموعه اقدامات سازمان مدیریت میادین باعث ایجاد فرهنگ و ارتقای امنیت بهداشت و تغذیه خانواده و ترویج شیوه زندگی سالم در جامعه شده است.

مشاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی با تاکید بر نقش بی بدیل سازمان مدیریت میادین در حمایت از محصولات ارگانیک و طبیعی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی همسو با سازمان مدیریت میادین در پی برگزاری اولین پویش ملی گیاهان دارویی است.

وی در ادامه افزود: از سازمان مدیریت میادین به عنوان سازمانی که همواره مشوق اقدامات ملی و فراگیر در جهت حفظ سلامت و تغذیه عمومی جامعه است می‌خواهیم تا در کنار وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در پویش گیاهان دارویی فرآورده های طب سنتی حضور یافته و از حمایت های معنوی خود بهره مند سازد.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین که در سال جاری به عضویت مجمع شهرداری های آسیایی حامی توسعه کشاورزی ارگانیک در آمده، طبق مصوبه شورای شهر سوم تاکنون ۱۰ دوره نمایشگاه محصولات ارگانیک را با حضور تولیدکنندگان ایرانی و خارجی با موفقیت برگزار کرده است که مورد توجه شهروندان تهرانی و بازدیدکنندگان خارجی قرار گرفته است.