به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان؛ علیرضا رزم حسینی ضمن تشریح سفر ریاست جمهوری به استان کرمان در روز دوشنبه، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده، این سفر با ورود ریاست جمهوری و هیئت همراه به فرودگاه سیرجان آغاز شده و پس از برگزاری آئین استقبال رسمی، ریاست جمهوری در استادیوم ورزشی تختی با مردم استان و سیرجان دیدار و گفتگو خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در ادامه از پروژه های بخش خصوصی این شهرستان بازدید کرده و برخی طرح های صنعتی را نیز افتتاح خواهند کرد، اظهار داشت: پس از پایان این بازدید، ریاست جمهوری در ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور متخصصان، چندین طرح را در سایر مناطق استان افتتاح خواهند کرد.

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری با حضور ریاست جمهوری و وزراء، تصریح کرد: نشست خبری با اصحاب رسانه و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خبرگزاری ها و نشریات استان از دیگر برنامه های ریاست جمهوری به استان خواهد بود.

رزم‌حسینی گفت: جمعی از وزرا در این سفر به نمایندگی از رئیس دولت تدبیر و امید به شهرستان های استان سفر کرده و ضمن دیدار با مردم، طرح های مختلفی را نیز افتتاح خواهند کرد.

استاندار کرمان با اشاره به احتمال بازدیدهای میدانی ریاست جمهوری در سفر یک‌روزه به استان کرمان، تصریح کرد: مجموع طرح های قابل افتتاح یا کلنگ زنی در سیرجان با حضور ریاست جمهوری ۹ هزار و ۲۶ میلیاردتومان خواهد بود.

وی تصریح کرد: از آحاد مردم فهیم و قدرشناس استان بویژه سیرجان دعوت می شود در راستای اطاعت از فرامین رهبری برای حمایت از دولت و به پاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی، در مراسم استقبال عمومی ریاست جمهور که ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه ۹ بهمن ماه در ورزشگاه تختی شهر سیرجان برگزار می شود، حضور یافته و مهمان نوازی و کرامت همیشگی اهالی این استان را در استقبال، اعزاز و اکرام رئیس جمهور و دولت خدمتگزار به منصه ظهور برسانند.