به گزارش خبرگزاری مهر، غفوری، قائم مقام شهرداری منطقه ۶ هنگام ثبت شناسنامه بلوار کشاورز گفت: این بلوار توسط «دکتر سرفراز غزنی» طراحی و از سوی سازمان میراث فرهنگی به شماره ثبت ۳۱۳۲۱ در فهرست آثار میراث ملی قرار گرفته است.

غفوری توضیح داد: طول بلوار کشاورز ۱۷۰۰ متر بوده و شروع کار ساخت بلوار ۱۳۳۶ و پایان کار آن ۱۳۳۸ بوده و در طول دو سال معادل ۶۰ میلیون ریال برای ساخت بلوار هزینه شده است.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ تصریح کرد: شهردار وقت ساخت بلوار کشاورز مهندس توسلی بوده و طراح و نظارت ساخت بلوار بر عهده مهندس سرفراز غزنی قرار داشته است. طراحی فضای سبز این بلوار نیز به همت مهندس شیبانی صورت گرفته است و برای تهیه سنگ های نهر نیز از سنگ هرسیون معادن شمال البرز بهره برداری شده است.

نظری، عضو شورای شهر تهران نیز در مراسم ثبت شناسنامه بلوار کشاورز گفت: تابلوی مشخصات بلوار کشاورز به درخواست طراح این بلوار، زنده یاد دکتر سرفراز غزنی در قلب تهران و میدان ولیعصر(عج) نصب می شود.

نظری با بیان اینکه پیش از این در یکی از جلسات شورای شهر تهران پیشنهاد نصب تابلوی شناسنامه بلوار کشاورز مطرح شده بود گفت: هم اکنون به همت سازمان زیباسازی و شهرداری منطقه ۶ مراحل ساخت و نصب تابلو به سر انجام رسید.

او با اشاره به اینکه برای زنده نگاه داشتن هویت شهر باید به المان های تاریخی ان توجه ویژه داشت گفت: بلوار کشاورز یکی از نمادهای تهران بوده و آب تهران به واسطه این بلوار به نقاط مختلف شهر می رسیده است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز بلوار کشاورز به عنوان یکی از تفرجگاه های شهروندانی که در قلب تهران تردد می کنند، شناخته می شود و حفظ این بلوار برای تهران کاری ارزنده است.