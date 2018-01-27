لایحه بودجه به موقع ارائه شد/تعیین تکلیف عوارض تا نیمه ماه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید عصر امروز در نشست شورای شهر با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال آتی شورای شهر اظهار داشت: از برخی افراد متخصص در این زمینه دعوت شده تا در نشست شورا حضور داشته باشند و در جریان این لایحه قرار بگیرند.

وی در بخشی از سخنان خود با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: لازم است تا یاد و خاطره امام راحل شهدای انقلاب و همه کسانی که برای انقلاب تلاش کردند گرامی بداریم.

رئیس شورای شهر یزد با بیان اینکه لازم است در آستانه انقلاب از برخی تجلیل شود افزود: ایام انقلاب یاد آور سختی‌ها و مصائب از جمله رگبار بستن مردم در تهران است و وظیفه ما یادکردن از کسانی است که این انقلاب را رقم زدند.

وی با بیان اینکه ارائه دستاوردهای انقلاب ضروری است اضافه کرد: این کار نیز به چند شیوه ممکن است یکی اینکه امروز را با 39 سال قبل مقایسه کنیم و دیگر اینکه دستاوردهای خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم تا به واقعیات بیشتری برسیم و نقاط ضعف و قوت را بشناسیم.

سفید با بیان اینکه نقد عملکرد گذشته نیز باید مطرح شود تا دوام انقلاب تضمین باشد اظهار داشت: اگر به گذشته توجه نکنیم و امروز را با نیازها و مشکلات آن نشناسیم برای حل مشکلات آتی نیز چالش هایی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه باید آرمان های انقلاب را سرلوحه کار داشته باشیم افزود: لازم است تا راه شهدا را ادامه دهیم و برای حفظ این انقلاب که خون زیادی به پای آن ریخته شده تلاش کنیم.

رئیس شورای شهر یزد با بیان اینکه لایحه بودجه در موعد مقرر تحویل شورای شهر شد عنوان کرد: با وجود تغییراتی که در مجموعه شهرداری شاهد بودیم خوشبختانه بر اساس زمانبندی که در قانون مشخص شده لایحه بودجه به شهرداری رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس فانون تا پایان اسفند فرصت تصویب لایحه بودجه را داریم افزود: همچنین تا نیمه بهمن فرصت داریم مجموعه عوارض سال بعد را به استحضار مردم برسانیم تا بدانند که چگونه و با چه معیاری عوارض وضع خواهد شد که از هم اکنون بودجه را به کمیسیون های شورا نیز ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در صحن به تصویب برسد.

سفید با بیان اینکه دقت و وسواس کافی در بررسی و تصویب بودجه خواهیم داشت اظهار داشت: قطعا تلاش می شود تا تعرفه عوارض نیز در مهلت قانونی بررسی و توصیب شود.



به گزارش مهر، در این جلسه از شورای شهر لایحه بودجه از سوی شهردار به شورای شهر با پروژه های جدید و پروژه یزد پلاس تقدیم شد.