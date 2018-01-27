رقابت چهار گزینه برای سرپرستی کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، ۷ ماه دیگر هجدهمین دوره بازیهای آسیایی در اندونزی آغاز می شود اما هنوز انتخاب سرپرست برای اعزام کاروان به این بازیها که یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات در راستای تشکیل کاروان به حساب می آید، نه تنها به سرانجام نرسیده بلکه تعداد گزینه های مطرح برای آن بیشتر از قبل هم شده است؛ گزینه هایی با تجربه از بدنه کمیته ملی المپیک و حتی گزینه هایی از خارج این کمیته.

اصغر رحیمی با وجود مخالفت با هیئت اجرایی گذشته مبنی بر سرپرستی وی در بازیهای آسیایی و پافشاری نسبت به آن، همچنان یکی از گزینه های مطرح است. بزرگترین تجربه سرپرستی رحیمی در بازیهای المپیک ریو بدست آمد اما وی تجربه حضور در دو دوره بازیهای ساحلی و همچنین بازیهای داخل سالن آسیا (عشق آباد) به عنوان سرپرست را هم دارد.

اصغر رحیمی از پذیرش سرپرستی کاروان اندونزی انصراف داد تا این گونه اعتراض خود نسبت به اینکه چرا در جمع خبرگان ورزشی مجمع کمیته ملی المپیک قرار نگرفته؟، را نشان دهد. این در حالی است که طی ماههای گذشته تمام امور مربوط به بازیهای آسیایی اندونزی توسط رحیمی به عنوان رئیس مرکز نظارت در تیم های ملی انجام شد اما وی درست زمانی از پذیرش مسئولیت سرپرستی این بازیها انصراف داد که در محل نشست هماهنگی سرپرستان همین بازیها در اندونزی حضور داشت.

اولین فردی که برای دومین دوره متوالی به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک انتخاب شده یعنی شاهرخ شهنازی نیز دیگر گزینه مطرح در فهرست گزینه های سرپرستی کاروان ایران است. اتفاقا شهنازی سرپرستی کاروان ایران در دوره پیشین بازیهای آسیایی را هم بر عهده داشت. وی حتی تجربه سرپرستی کاروان المپیک ۲۰۰۰ سیدنی را هم دارد اما آیا شهنازی شرایط لازم برای مدیریت بدون مشکل کاروان ایران در اندونزی را دارد؟ به هر حال فاصله زیادی نگذشته است. بازیهای کشورهای اسلامی و تغییر سرپرست کاروان ایران در شب افتتاحیه این بازیها که به خاطر نرسیدن شهنازی به باکو انجام شد.

در کمیته ملی المپیک علاوه بر گزینه های داخلی، نام افراد دیگر هم برای سرپرستی مطرح است. یکی با تجربه لازم و دیگری فاقد آن.

نصرالله سجادی که تا همین چند ماه پیش و قبل از داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش بود از گزینه های مطرح در این زمینه است. در اشاره به تجربه های سجادی به عنوان سرپرست کاروان ایران همین بس که در ۴ دوره المپیک (۱۹۸۸ کره جنوبی، ۱۹۹۶ آمریکا، ۲۰۰۲ آتن یونان و ۲۰۰۸ پکن) سرپرست کاروان های اعزامی بود و شاید به همین دلیل جدی ترین گزینه برای این مسئولیت است.

با این حال در کنار نام سجادی، گزینه ای مانند محمد دهخدا هم مطرح است. رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی که سابقه ای از سرپرستی کاروان های آسیایی و المپیکی در کارنامه ندارد اما به عنوان معاون در تیم سرپرستی حضور داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در دومین نشست خود که روز گذشته برگزار شد در رابطه با سرپرست کاروان ایران و انتخاب یکی از این ۴ گزینه مطرح صحبت هایی داشتند اما در نهایت تصمیم گیری نهایی در این زمینه به نشست آتی آنها موکول شد که شنبه هفته آینده برگزار می شود.

قرار است طی این مدت اعضای هیئت اجرایی در مورد گزینه های مطرح بررسی هایی داشته باشند تا بر اساس نتایج آن، شنبه آینده انتخاب قطعی صورت بگیرد.

هجدهمین دوره بازیهای آسیایی مردادماه سال آینده در اندونزی برگزار می شود.